Il MERAVIGLIOSO tablet economico realme Pad Mini crolla su Amazon

Il tablet Android economico realme Pad mini è pronto a sorprenderti fin da subito a partire dal suo prezzo molto conveniente su Amazon. Best buy indiscusso nella fascia dei 200€, quest’oggi il meraviglioso device del colosso cinese può essere tuo spendendo la cifra di appena 189€.

Realme Pad mini ha tutte le carte in regola per soddisfare fin da subito tutte le tue personali esigenze, anche dal punto di vista del design.

Acquista subito su Amazon il tablet economico realme Pad mini

Proprio come i tablet di fascia medio-alta/premium, anche il device di realme è realizzato con un telaio monoscocca unibody in alluminio che gli conferisce robustezza, leggerezza e un look & feel premium. Leggero, compatto e ideale da avere sempre con te, il tablet realme monta un bel pannello da 8.7 pollici e un processore octa core per avviare tutte le app che vuoi in un istante.

reale Pad mini è alimentato da una mega batteria da 6400 mAh che ti accompagna per molte ore durante il giorno, merito anche della ricarica rapida da 18W.

Prendi al volo questa occasione di Amazon sul tablet realme oggi che puoi acquistarlo al prezzo shock di appena 189€; fai in fretta però, sono disponibili pochi prezzi con la consegna rapida e gratuita inclusa nei servizi Prime di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.