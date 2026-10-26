Il messaggio INPS che fa preoccupare i pensionati: un anno da restituire per questo errore

Lo ricorda l’Istituto con il messaggio n. 3281/2026: i dati servono a calcolare le eventuali trattenute sulla pensione.

L’obbligo riguarda i pensionati che nel 2025 hanno svolto un’attività autonoma e hanno percepito compensi che contano ai fini del cumulo tra pensione e reddito da lavoro. Non è una comunicazione per tutti, quindi. È un adempimento mirato a chi rientra ancora nelle regole con limitazioni. L’INPS, nel messaggio diffuso in questi giorni, richiama gli interessati alla scadenza del 2 novembre 2026 e indica modalità di invio, casi esclusi e conseguenze per chi non presenta la dichiarazione.

Nel modello vanno riportati i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2025, indicando anche i periodi in cui l’attività è stata svolta. Un dato che pesa: le trattenute, infatti, non dipendono solo dall’importo dichiarato, ma anche dalla durata dell’attività. La comunicazione resta necessaria anche se non ci sono variazioni rispetto all’anno precedente.

Pensioni escluse e redditi fuori dal divieto di cumulo

Restano fuori dall’obbligo i titolari di trattamenti già pienamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Tra questi, secondo l’INPS, ci sono i beneficiari di pensione di vecchiaia, chi ha una pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo, i percettori di pensione di anzianità o prepensionamento integralmente cumulabili e chi riceve pensione o assegno di invalidità con almeno 40 anni di contribuzione. Esclusi anche i titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza entro il 31 dicembre 1994.

Un pensionato controlla documenti e calcoli al computer, immagine simbolica degli adempimenti INPS sui redditi da lavoro autonomo.

La legge prevede poi redditi che non contano ai fini del divieto di cumulo: per esempio i compensi da attività socialmente utili, le indennità degli amministratori locali, quelle legate a cariche elettive, i compensi dei giudici tributari e le remunerazioni dei sacerdoti. Per chi percepisce pensione o assegno di invalidità, inoltre, il divieto non scatta se nel 2025 i redditi autonomi non hanno superato 7.844,20 euro.

Dipendenti pubblici, Inpgi, sportivi e magistrati onorari: le regole da controllare

Il messaggio INPS dedica indicazioni specifiche ad alcune categorie, perché non tutti i compensi seguono lo stesso trattamento. Per i pensionati della Gestione dipendenti pubblici, per gli iscritti all’Inpgi, per i lavoratori sportivi e per i magistrati onorari confermati che svolgono le funzioni in via non esclusiva, l’Istituto chiarisce quando i redditi percepiti devono essere considerati ai fini del cumulo. In pratica, bisogna verificare caso per caso se il compenso va dichiarato.

Il richiamo ai lavoratori sportivi tiene conto delle nuove regole introdotte negli ultimi anni, che hanno cambiato il trattamento di diverse prestazioni nel settore. Anche per i magistrati onorari, categoria con una disciplina particolare, conta la natura dell’incarico e dei compensi. Non basta guardare al tipo di attività: è decisiva la qualificazione previdenziale del reddito.

RED Precompilato, trattenute provvisorie e conguagli

La dichiarazione deve essere inviata solo online, tramite il servizio “RED Precompilato” disponibile sul sito dell’INPS, con accesso tramite identità digitale. I redditi da lavoro autonomo vanno indicati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute fiscali. Per gli eventuali redditi d’impresa, invece, l’importo va riportato al netto anche delle perdite deducibili riferite allo stesso periodo d’imposta.

L’INPS ricorda inoltre che gli interessati devono presentare anche una dichiarazione preventiva dei redditi da lavoro autonomo 2026, cioè una stima di quanto prevedono di incassare nell’anno in corso. Su quella base vengono applicate le trattenute provvisorie sulla pensione, poi ricalcolate a consuntivo. Il conguaglio sarà fatto sulla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2026, presentata nel 2027. Un passaggio tecnico, ma importante per evitare recuperi successivi o trattenute non allineate ai redditi effettivi.