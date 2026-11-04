Il messaggio INPS chiarisce le nuove regole: tutti i pensionati dovrebbero prenderne visione al più presto

Il tema riguarda pensionati, banche e intermediari finanziari: in gioco ci sono i prestiti rimborsati con una trattenuta mensile sulla pensione. Una materia tecnica, sì, ma con effetti molto pratici per chi chiede liquidità e per chi deve controllare limiti, tassi e passaggi amministrativi.

La circolare recepisce il nuovo regolamento INPS e lo schema di convenzione approvati dal CdA nella seduta del 29 aprile. Il quadro viene così aggiornato per la cessione fino a un quinto della pensione. Il meccanismo resta quello conosciuto: il pensionato ottiene un finanziamento da una banca o da un intermediario finanziario, poi il rimborso passa dalla trattenuta mensile applicata dall’INPS direttamente sulla pensione.

L’Istituto chiarisce anche il tema della traslazione sulla pensione della cessione del quinto dello stipendio. In sostanza, se ci sono le condizioni previste, le rate ancora da pagare di una cessione firmata durante il rapporto di lavoro possono essere spostate sul trattamento pensionistico. Non basta però il semplice passaggio alla pensione: servono i requisiti indicati dalle regole, e solo in quel caso l’operazione può proseguire sulla pensione.

Nel documento vengono ribaditi anche i ruoli. L’INPS applica le trattenute e gira le somme alla società finanziaria, ma non decide se concedere o meno il prestito. L’Istituto resta fuori dalla valutazione del merito creditizio e dalle eventuali controversie tra pensionato e intermediario. In altre parole, controlla la parte amministrativa, non entra nel rapporto commerciale.

Quota cedibile, trattamento minimo e durata: dove si ferma la rata

Il nodo principale è la quota cedibile della pensione. La rata può arrivare fino a un quinto dell’importo disponibile, ma sempre nel rispetto del trattamento minimo. Detto in modo semplice: la pensione non può essere ridotta oltre una certa soglia. Deve restare garantito l’importo minimo previsto dalla legge, e questo limite pesa molto quando si calcola la rata sostenibile.

Un pensionato e un consulente rivedono la documentazione per la cessione del quinto e le trattenute sulla pensione.

La durata del finanziamento, precisa l’INPS, non può superare i dieci anni. Il pagamento avviene mese per mese, con trattenuta diretta sul cedolino della pensione, secondo il piano concordato con la banca o con l’intermediario. Per il finanziatore è una modalità che riduce il rischio di mancato pagamento. Per il pensionato, invece, significa sottoporre l’importo della rata a controlli precisi.

Il rispetto del trattamento minimo pensionistico resta quindi una condizione decisiva. Se la pensione, tolte le trattenute già presenti e considerate le soglie di legge, non lascia spazio sufficiente, la rata non può essere autorizzata così com’è. A quel punto la richiesta va rivista, oppure non può proseguire.

Comunicazione di cedibilità e piano di ammortamento: i passaggi prima delle trattenute

Prima di firmare il contratto serve la comunicazione di cedibilità. È il documento che indica l’importo massimo della rata mensile applicabile alla pensione. Sembra un passaggio tecnico, ma è quello che permette a banca e pensionato di sapere fin dove possono spingersi. La comunicazione fotografa la posizione pensionistica e fissa il limite entro cui costruire il finanziamento.

Dopo la firma, entra in gioco la verifica dell’INPS sul piano di ammortamento. Solo dopo questa validazione l’Istituto può applicare la trattenuta mensile e trasferire le somme alla società finanziaria. Anche qui il confine resta chiaro: l’INPS controlla che l’operazione sia compatibile con le regole amministrative, non valuta l’affidabilità del pensionato come debitore.

Nel servizio online dedicato alla cessione del quinto della pensione, disponibile sul portale dell’Istituto, si trovano il regolamento aggiornato e lo schema di convenzione nella sezione “Documentazione amministrativa”. È il riferimento per operatori e cittadini che vogliono consultare le regole ufficiali, senza passare da interpretazioni indirette.

Rinnovo, rimborso anticipato e obblighi per banche e intermediari

La circolare INPS 109/2026 si occupa anche di rinnovo, rimborso anticipato e rimodulazione del finanziamento. Sono casi tutt’altro che rari: chi ha già una cessione in corso può chiedere un nuovo prestito, chi ha liquidità può estinguere prima il debito, chi cambia condizioni può dover rivedere il piano. Ogni passaggio, però, deve rispettare le regole fissate dall’Istituto.

Una parte specifica riguarda gli obblighi di banche e intermediari finanziari, con una distinzione tra società accreditate e società convenzionate. Per queste ultime sono previsti limiti massimi di TAEG, aggiornati ogni trimestre dall’INPS. Il tasso effettivo globale annuo diventa così uno dei controlli più importanti, perché misura il costo reale del prestito.

L’aggiornamento punta a rendere più ordinata la gestione della cessione del quinto della pensione, tenendo separati i compiti dei diversi soggetti. Il pensionato chiede il finanziamento, l’intermediario lo concede e valuta il rischio, l’INPS verifica i limiti, applica la trattenuta e trasferisce le somme. Una catena che sembra semplice, ma che la nuova circolare prova a rendere più chiara e meno esposta a dubbi operativi.