Il messaggio svuotaconto che ti prosciuga i risparmi in pochi minuti è terrificante

Da lì, i criminali informatici possono arrivare a dati personali e bancari. Il meccanismo, segnalato da siti specializzati e richiamato anche dagli avvisi della Polizia Postale in casi simili, fa leva su un terreno già sensibile: quello delle notifiche di allerta, dopo i test del sistema nazionale IT-Alert e le comunicazioni sempre più frequenti su maltempo, evacuazioni o rischi ambientali.

Il messaggio arriva sul telefono come fosse una comunicazione urgente. Parla di un presunto incidente con materiale radioattivo, di un rischio per la salute pubblica, di istruzioni da seguire “subito”. Ma è tutto falso, secondo le prime ricostruzioni riportate dagli esperti di sicurezza digitale: in Italia non ci sono centrali nucleari attive e non risultano allerte ufficiali di questo tipo. Il testo, però, è costruito per sembrare credibile.

Tono secco, frasi brevi, riferimenti a zone colpite e, alla fine, un link da aprire “per informazioni”. È lì che scatta la trappola. “I truffatori puntano sulla fretta, non sulla tecnologia in sé”, spiegano spesso gli investigatori della Polizia Postale nelle campagne contro lo smishing, le frodi via Sms o app di messaggistica. Dopo le prove di IT-Alert, molti utenti sono più pronti a reagire davanti a una notifica che richiama un’emergenza. E in quei pochi secondi può bastare un clic.

Dal link al malware: così si apre la strada ai dati bancari

Il passaggio chiave, quasi mai, è una richiesta diretta di denaro. Più spesso tutto parte dall’apertura di un collegamento, che può installare sul telefono un malware o portare l’utente su una pagina falsa. In alcuni casi il programma dannoso può leggere messaggi, intercettare codici temporanei, seguire l’uso delle app e raccogliere credenziali legate a home banking, carte e portafogli digitali.

Uno smartphone con un avviso sullo schermo, accanto a portafoglio e chiavi: la scena richiama le truffe via messaggio e i falsi allarmi.

Non sempre lo smartphone dà segnali evidenti. A volte rallenta, consuma più batteria, apre finestre strane. Altre volte continua a funzionare come se nulla fosse. La truffa citata da alcuni portali tecnologici viene indicata anche con il nome di GhostPairing, “abbinamento invisibile”: un’espressione usata per descrivere tentativi di collegare o controllare il dispositivo senza che l’utente se ne accorga.

Il termine non è, da solo, una classificazione ufficiale delle autorità italiane. Ma rende bene l’idea: l’attacco prova a trasformare il telefono in una porta d’ingresso. E oggi, dallo smartphone, passano banca, posta, documenti, foto e chat.

Prelievi minimi e silenziosi: perché il furto può passare inosservato

Una volta ottenuto l’accesso ai dati, i criminali non sempre svuotano il conto con un’unica operazione. Più spesso, secondo modalità già viste in varie frodi digitali, procedono con addebiti di piccolo importo: pochi euro alla volta, abbastanza poco da confondersi tra abbonamenti, pagamenti online e spese di ogni giorno.

Una colazione, un parcheggio, una commissione. All’inizio sembra quasi niente. Proprio per questo il danno può venire fuori tardi, quando la somma delle microtransazioni diventa pesante o quando la banca blocca un movimento sospetto. Per importi ridotti, alcune notifiche possono non essere attive oppure venire ignorate, soprattutto se arrivano in mezzo a molti altri avvisi.

“Mi sono accorto solo guardando l’estratto conto” è una frase ricorrente nelle testimonianze raccolte in casi di truffe online. Il problema, in episodi del genere, non è solo il denaro già sottratto: quando credenziali e dispositivi sono compromessi, bisogna controllare anche account collegati, carte salvate sugli e-commerce, email di recupero e app di pagamento.

Prima di cliccare, controllare: cosa fare se si è finiti nella trappola

La prima regola è verificare sempre la fonte. Un vero avviso pubblico deve poter essere controllato sui canali ufficiali di Protezione Civile, Comune, Regione, ministeri competenti o sul sito dedicato a IT-Alert. Se un messaggio chiede di aprire un link, scaricare un’app, inserire credenziali bancarie o condividere codici ricevuti via Sms, meglio fermarsi. Anche se sembra urgente. Anzi, soprattutto in quel caso.

Se si è cliccato su un link sospetto, conviene mettere subito il telefono in modalità aereo, cambiare da un altro dispositivo le password principali, contattare la banca per bloccare carte e accessi, controllare gli ultimi movimenti e segnalare l’accaduto alla Polizia Postale tramite i canali ufficiali. Può essere utile anche una scansione con strumenti di sicurezza affidabili o, nei casi più seri, il ripristino del dispositivo dopo aver salvato i dati essenziali. Nessuna misura elimina del tutto il rischio, ma può ridurre il danno. E in queste truffe “svuotaconto” via messaggio, spesso, la differenza la fa un minuto di esitazione prima del clic.