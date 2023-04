Il metro laser smart di Xiaomi è una GENIALATA assurda: lo avevi mai visto?

Xiaomi Smart Laser Measure è un misuratore laser ultra preciso e semplice da usare. Questo misuratore di alta precisione professionale offre ±3mm di accuratezza, rendendo così la misurazione in tempo reale accurata e stabile. Il dispositivo è resistente all’usura e ai graffi: la lega di alluminio leggera e la plastica di ingegneria ad alta resistenza di cui è costituito creano un aspetto opaco delicato e rendono il dispositivo resistente all’usura e ai danni. Oggi questo gioiellino può essere tuo a soli 39€, con lo sconto del 20% applicato da Amazon. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Il metro laser SMART di Xiaomi è un’autentica GENIALATA

Usarlo è semplicissimo: tieni premuto il bottone due secondi per accendere/spegnere il dispositivo e per avviare/terminare la misurazione. Ti basta un click, insomma, e il gioco è fatto. Dopo una breve pressione per attivare il laser, il telemetro visualizza la lunghezza corrente in tempo reale. Seleziona i laser di classe 2 precisi e stabili, che possono misurare fino a 5 cm di vicinanza e fino a 40 m di distanza.

Connettiti all’APP per registrare i dati, fare calcoli od iniziare le misurazioni dopo aver scattato le foto con l’APP. Il display LCD ad alta luminosità consente di visualizzare la misurazione corrente e lo storico. Mostra la modalità del test, l’unità di misura selezionata, lo stato della batteria e lo stato della connessione Bluetooth.

Con una capacità di misurazione che si spinge a 40 metri e la possibilità di completare le operazioni semplicemente premendo un pulsante, le soddisfazioni sono garantite. Infine, grazie all’utilizzo della batteria a litio ad alta capacità di 370mAh, il dispositivo può misurare fino a 3000 con una singola carica. Quindi, se sei interessato, non perdere tempo, perché oggi questo gioiellino può essere tuo a soli 39€, con lo sconto del 20% applicato da Amazon. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

