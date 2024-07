Il Micro Diffusore Bose da portare IN VACANZA oggi lo paghi POCHISSIMO

L’estate è arrivata e vuoi portare la tua musica preferita al mare o in piscina? Allora sfrutta subito la mega promozione Amazon sul Diffusore SoundLink Micro Bluetooth Bose, oggi disponibile a soli 93 euro con un mega sconto del 28%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Diffusore SoundLink Micro Bluetooth Bose: funzionalità e modalità di utilizzo

Se nelle prossime vacanze estive vuoi creare l’atmosfera giusta al mare o in piscina con la tua musica preferita, corri ad ordinare il Diffusore SoundLink Micro Bluetooth Bose!

Questo speaker è dotato di trasduttore appositamente progettato e radiatori passivi, per un suono nitido e bilanciato con bassi profindi ed alti cristallini. L’effetto audio risulta davvero immersivo così da poterti sentire davvero al centro di un concerto ogni volta che vuoi.

Inoltre il mini dipsositivo è realizzato con materiali resistenti, tra cui un rivestimento in gomma di silicone: in questo modo sarà sempre protetto da ammaccature, incrinature e graffi così da poterlo portare con te nelle tue avventure senza alcuna preoccupazione.

Ovviamente soddisfa anche gli standard IP67 quindi risulta impermeabile, a prova di polvere e protetto da temperature estreme, liquidi e altre sostanze. La cassa portatile ha, in più, un pratico cinturino in silicone resistente agli strappi per poterlo agganciare allo zaino, alla borsa frigo o al manubrio della bicicletta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.