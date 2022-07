Il miglior iPhone da acquistare OGGI su Amazon

Oggi è una giornata molto particolare per chi vuole un nuovo tablet di Apple; su Amazon ma anche su molti Store e e-commerce ci sono dei saldi estivi che sono semplicemente fuori di testa. Un esempio? iPad Air a 572,99€.

Oggi vogliamo però consigliarvi anche un iPhone 12 mini; da diversi giorni abbiamo visto questa offerta e la stiamo suggerendo sempre più, perché crediamo che sia davvero eccellente a questo prezzo. L’ho portato a casa a 580,oo€, con spedizioni gratuite e consegna celere in un paio di giorni.

iPhone 12 Mini: perché acquiatarlo oggi su Amazon?

Acquistandolo da Amazon avrete tante garanzie come la possibilità di pagare in comode rate, ricevere assistenza sette giorni su sette e molto altro ancora.

Capite bene che non ci troviamo di fronte ad una semplice promozione o ad uno sconto light. Questo è un supersconto che mi farà risparmiare quasi 300 € sul prezzo di listino. È vero, sarà anche un telefono di quasi due anni, ma sapete bene che gli iPhone mantengono alto il loro valore, ma soprattutto le loro performance, nel tempo. Ovviamente è nuovo, imballato, originale è tutto da “spellicolare“. Lo trovate disponibile nel taglio da 64 giga e in diverse colorazioni. Quale sarà la vostra scelta?

Se vogliamo darvi qualche informazione in più, non possiamo non citare il meraviglioso display da 5,4“ OLED. Il telefono risulta essere compatto, portatile, maneggevole; sembra quasi pensato per l’estate. Pensato alla comodità di avere un nuovo smartphone super potente ma anche tascabile, che sta benissimo nel taschino dei vostri pantaloni leggeri o nella giacca di mezza stagione Ci sono anche due lenti super performanti in grado di girare video in 4K HDR in Dolby Vision; hanno entrambe 12 megapixel di risoluzione e consentono di realizzare scatti nitidissimi.

A 580,00€ è l’iPhone che personalmente comprerei, ma è anche uno dei preferiti della classe redazione. Fateci un pensierino, ve lo consigliamo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.