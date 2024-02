Il MIGLIOR low budget di Motorola costa POCHISSIMO su Amazon (-45%)

Giornata scoppiettante su Amazon grazie a una offerta fuori scala sull’ottimo budget phone Motorola moto g22, uno tra i device economici più popolari e apprezzati del momento. Sfruttando lo sconto complessivo del 45%, infatti, il terminale Android a marchio Motorola può essere tuo spendendo la cifra ridicola di appena 120€.

Con un design giovanile e tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze senza mai un passo falso, lo smartphone del colosso hi-tech è perfetto per telefonare, navigare in rete, chattare, ascoltare la musica, guardare video e molto altro ancora.

Impossibile lasciarsi scappare Motorola moto g22 con uno sconto su Amazon del 45%

Motorola moto g22 monta un bel pannello da 6.5 pollici super smooth a 90Hz, un validissimo processore octa-core e una mega batteria da 5000 mAh. La connettività dual SIM ti permette di utilizzare contemporaneamente due schede telefoniche, mentre il modulo fotografico multiplo è perfetto per effettuare scatti ad alta risoluzione con il sensore principale da 50MP.

È altamente improbabile incappare nuovamente in una offerta di Amazon di questa portata nel breve periodo; ti consigliamo di acquistare oggi stesso il device di Motorola, a maggior ragione considerando che ti arriva a casa prestissimo e senza costi di spedizione con i servizi Prime.

