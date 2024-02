Il MIGLIOR LOW COST di realme è in caduta libera su Amazon a 109€

Ignora chi ti ha sempre detto che sia necessario spendere centinaia e centinaia di euro per acquistare un buon smartphone Android, soprattutto oggi che hai la possibilità di acquistare il popolarissimo realme Narzo 50A Prime a un prezzo speciale su Amazon.

Complice uno scioccante sconto immediato del 35%, infatti, il già economicissimo device Android può essere tuo al prezzo di appena 109€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Il popolarissimo budget phone realme Narzo 50A Prime è in caduta libera su Amazon

Leggero, sottile, con un design giovanile, lo smartphone del colosso cinese è in grado di soddisfare tutte le tue personali esigenze quotidiane senza mai un passo falso. Il display da 6.6 pollici a risoluzione Full HD+ ti permette di guardare tutti i video che vuoi senza cali di dettagli, mentre il comparto hardware è al tuo fianco per avviare in un istante le app di cui hai bisogno.

Nonostante il profilo sottile è presente una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida, mentre sul versante posteriore campeggia un modulo fotografico triplo con una fotocamera da 50MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video di qualità.

Acquista subito il budget phone di realme oggi che lo paghi pochissimo su Amazon, addirittura con la consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo.

