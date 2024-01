Il miglior modo per imparare l'inglese è con EF English

EF English è il corso di inglese online numero uno al mondo. Tra lezioni private e di gruppo, più accesso illimitato ai corsi per la massima flessibilità possibile, continua a essere ancora oggi il punto di riferimento assoluto. Iscriviti oggi stesso al sito: la registrazione di un nuovo account è gratuita.

Perché ancora oggi? Devi sapere che, a differenza delle altre piattaforme più o meno recenti, EF English vanta una storia di oltre 57 anni: più di mezzo secolo in cui è stato studiato e perfezionato. Basterebbe questo per sceglierlo. Ma c’è un altro elemento che lo rende diverso da tutti: la garanzia di ricevere il rimborso completo dopo 12 settimane di corso, di fatto quasi 3 mesi.

Impara l’inglese per davvero con EF English

Uno dei modi migliori per imparare una lingua è parlarla il più possibile. Ecco, con EF English gli studenti hanno a disposizione lezioni personalizzate, ognuna, della durata di 40 minuti, con al fianco un insegnante certificato disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Le lezioni di gruppo sono un altro elemento importante nel metodo di studio di EF English. Lezioni studiate appositamente per acquisire sempre più sicurezza nella lingua inglese, attraverso dialoghi in piccoli gruppi che consentiranno di accrescere in maniera sensibile il proprio vocabolario.

Un ulteriore motivo per cui scegliere EF English è la massima flessibilità concessa agli utenti che si iscrivono al corso di inglese. Massima flessibilità che si traduce in un accesso illimitato a video, strumenti interattivi e lezioni coinvolgenti per affinare le proprie conoscenze.

Collegati al sito ufficiale di EF English Live tramite questa pagina e compila il modulo di iscrizione per conoscere programmi e prezzi.

