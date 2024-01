Il MIGLIOR notebook da gaming oggi SVENDUTO ad una miseria: questa è una vera OCCASIONE

Vuoi cambiare pc e stavi cercando l’offerta più shock su Amazon? Vorresti portarti a casa un pc davvero unico da gaming a poco? Pensa che oggi ti puoi portare a casa questa bomba assurda, il pc di MSI a solamente 849€, invece di 999€. Corri adesso su Amazon, sta per finire!

Il pc è da cambiare, vero? Pensa che oggi trovi il laptop di MSI ad un prezzo shock, con tanto di sconto shock del 6%. Tutto ciò che dovrai fare è selezionare questo sconto top e aggiungere il pc al carrello. Al momento del checkout, lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Notebook Gaming FHD 15.6″ 144Hz, Intel i5-12450H, Nvidia RTX 3050 4GB

Un pc Asus, davvero da urlo. E tu sei stufo del tuo vecchio computer che non va più? Lo vuoi cambiare ma non sai come fare? Ora, abbiamo l’occasione che fa al caso tuo, questo pc di MSI è l’ideale.

Il Thin GF63 offre una spinta senza precedenti nei tuoi progetti multitasking e nei giochi esigenti in termini di prestazioni. La GPU Nvidia GeForce RTX 3050 Laptop GPU alimenta i laptop per i giocatori e creatori. Sono realizzati con Ampere, l’architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA, per offrirti la grafica con ray tracing più realistica e funzionalità IA all’avanguardia come NVIDIA DLSS.

Ottimizzato per essere notevolmente più silenzioso e più fresco sotto carico,si adatta facilmente a qualsiasi ambiente. I display sono realizzati su misura e altamente ottimizzati per i giocatori. Il display è dotato di un‘elevata frequenza di aggiornamento e di immagini fluide, che ti consentono di sperimentare il livello successivo di gioco.

Corri, prendilo subito, questa promo sta per scadere. Dovresti correre subito su Amazon, prima che finisca!

