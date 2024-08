Il MIGLIOR pc da gaming HP in SOTTOCOSTO: oggi lo paghi 150 EURO IN MENO

Per ottimizzare la tua postazione di gioco, non perdere l’occasione di acquistare questo pc portatile da gaming ad un prezzo stracciato! Si tratta del Notebook HP Victus 16, oggi disponibile su Amazon a soli 949 euro con un super sconto del 14%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Notebook HP Victus 16: tutte le caratteristiche tecniche

Il Notebook HP Victus 16 è un vero e proprio concentrato di potenza, perfetto per chi vuole ottimizzare la postazione di gioco.

Il suo fiore all’occhiello è il potentissimo processore Intel Core i5-13500H con Intel Integrated SoC per alte prestazioni, che raggiunge una velocità fino a 4,7GHz di frequenza di boost. Questo consente di effettuare qualsiasi operazione in maniera velocissima e super fluida, così da poter primeggiare in qualsiasi gioco.

In più questo modello è dotato di un SSD da 512GB NVME PCIe M.2 ottimizzato per il gaming così da poter avere uno spazio di archiviazione davvero esteso per qualsiasi tipologia di contenuto. In più la scheda grafica Nvidia Geforce RTX 4060 da 8GB GDDR, permette di sfruttare i giochi più recenti con ray-tracing migliorato con la potenza di Ampere.

Il design è ugualmente efficiente con un chassis grigio opaco, prese d’aria su tre lati e ventilazione a 5 vie per evitare qualsiasi tipologia di surriscaldamento.

