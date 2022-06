Il miglior telefono di Motorola da acquistare oggi

Girovagando su Amazon, ci siamo imbattuti in un’offerta davvero frizzante. Abbiamo infatti notato che uno dei migliori dispositivi di fascia media, il Motorola Moto G71, Si trova il supersconto grazie ad un’offerta a tempo limitato. Da 339,90 €, pagherete il dispositivo sono 269,90€. Sappiate che ci sono le spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo, c’è la garanzia di due anni grazie all’offerta del portale e soprattutto avrete diritto ad assistenza gratuita sette giorni su sette.

Motorola Moto G71, perché acquistarlo?

Questo è un medio gamma di ultima generazione, dotato delle migliori tecnologie presenti sul mercato, proposte ad un costo relativamente molto contenuto. Ci troviamo in una fascia di prezzo davvero aggressiva e competitiva, dove ogni particolare può fare la differenza. Effettivamente questo telefono di Motorola sa stupire.

In primo luogo dobbiamo citare la presenza dello schermo OLED MaxVision FullHD+ da 6,5 pollici. Come sempre accade in questa fascia di prezzo, le cornici sono strette elemento è leggermente pronunciato male esperienza utente finale è davvero appagante. Sia davvero un senso di immersi vita ogni qualvolta si utilizza il telefono. La fotocamera anteriore è racchiusa in un piccolo foro all’interno dello schermo, molto discreta ma che regala scatti nitidi e permette di fare videochiamate in alta risoluzione.

Posteriormente troviamo una back cover caratterizzata da un retro elegante e minimal, con un modulo fotografico composto da ben tre sensori. La camera principale è da 50 megapixel, coadiuvata da un’ottica ultra grandangolare da 50 ed una macro lens aggiuntiva. Si realizzano fotografie uniche e si possono registrare video in 4K.

Il processore è il potentissimo Snapdragon 695, abbinato ad un modem per la rete 5G e a memorie rapide da 128 GB. La RAM poi, è da 8 GB. Non dimentichiamo la batteria da 5000 mAh con TurboPower al seguito. Si ricarica in pochissimi minuti.

Insomma, a 269,90€ questo è un prodotto eccezionale, dotato di tutto quello che serve per affrontare il quotidiano è molto più. Noi vi consigliamo di approfittare di quest’offerta prima che terminino le scorte. In più, sappiate che in confezione è inclusa una cover in silicone, così non dovete preoccuparvi di acquistarne una di terze parti spendendo soldi extra.

Cosa ne pensate? Sarà questo il vostro nuovo smartphone?