Il mini PC CUBI N è una potenza, non ci credi? Provalo tu stesso, costa pochissimo

Se sei alla ricerca di un mini PC perfetto per tutte le tue attività quotidiane, dal lavoro al divertimento senza spendere troppo, dai un’occhiata a questo dispositivo che stiamo proponendo in questa news. Si tratta proprio di un piccolo quanto utile compagno di lavoro, studio e intrattenimento che puoi avere sempre con te, a portata di mano, targato MSI. Allora non pensarci troppo, portalo a casa subito approfittando dell’offerta Amazon che lo fa avere a soli 159€, e fallo diventare il tuo mini PC e il tuo dispositivo di archiviazione portatile. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

MSI CUBI N JSL-001BEU Mini PC barebone

Oggi come oggi è indispensabile avere una potenza stabile ed efficiente quando si tratta di computer, sia per uso domestico e di intrattenimento, sia in ambito lavorativo. Grazie alla sua componente hardware e software, corroborati dalla presenza di una CPU Intel Jasper Lake Pentium e Celeron, computerini come questo CUBI N di MSI offrono prestazioni migliori nell’ordine di un aumento medio del 30% dell’IPC.

Cubi N ti consente così di goderti una buona esperienza multimediale guardando film con la tua famiglia o partecipando a una teleconferenza online mentre lavori da casa o impari. Con una gamma completa di porte I/O, il device può collegare tutti i dispositivi di cui hai bisogno e connettere molti dispositivi contemporaneamente in modo da poter svolgere più attività e farti lavorare in modo più efficiente senza la necessità di procurarti un adattatore.

