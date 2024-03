Il Mini PC perfetto per l'ufficio in super mega SCONTO!

Eccolo! Io lo cercavo da tempo e, finalmente, l’ho trovato! Oggi è in super sconto per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon il Mini PC ACEMAGICIAN AD15! Si tratta di un prodotto dalle caratteristiche tecniche medie, ma dal prezzo davvero super competitivo! Qual è questo prezzo? Beh, tenetevi forti! Questo magnifico device costa solo 320,43€ grazie allo sconto del 9% su Amazon che si unisce a quello di 17€ offerto dal coupon disponibile sulla piattaforma. A questo prezzo è praticamente impossibile trovare di meglio!

Super Mini PC a prezzo BASSISSIMO: la macchina perfetta per il lavoro quotidiano!

In moltissimi, si stanno sempre più spesso affidando ai Mini PC per svolgere il lavoro quotidiano. Questi piccoli e versatili dispositivi sono molto comodi in quanto non solo offrono buone prestazioni, ma non costano nemmeno una fortuna.

Il modello di cui vi parliamo oggi è in super sconto Amazon! Si tratta dell’ACEMAGICIAN AD15 con a bordo il processore Intel 15 12540H, ben 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD NVME dalle ottime prestazioni.

Questo è senza dubbio tra i migliori prodotti da considerare per l’acquisto se siete in cerca di una macchina perfetta per il lavoro o per lo svago quotidiano. Ovviamente non aspettatevi prestazioni da macchina per videogame, ma è un prodotto sicuramente in grado di gestire al meglio documenti word, excel, la posta elettronica oltre che il browsing web e l’editing più leggero. A bordo, ovviamente, troviamo il sistema operativo Windows 11 PRO.

La cosa ottima è che, grazie alla dotazione hardware, questo piccolo Mini PC svolgerà di sicuro il proprio lavoro per anni e anni senza alcun tentennamento.

Da non sottovalutare la dotazione di porte. Sul pannello posteriore troviamo l’ingresso per l’alimentazione esterna, una porta LAN Gigabit, due HDMI 2.0 e due USB-A 3.0. Sul fronte troviamo altre 2 USB-A 3.0, una USB-C (in grado di gestire anche monitor esterni) e un jack da 3,5 mm. Una dotazione quindi di tutto rispetto perfetta per il lavoro quotidiano.

Il design del case di questo Mini PC è molto minimal e ricorda una piccola workstation.

Il prezzo per tutto questo? Davvero bassissimo!

