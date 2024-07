Il Mini PC PIU' COMPATTO di sempre oggi SUPER SCONTATO AL 30%

Cambi spesso postazione di lavoro ed hai bisogno di avere sempre con te tutti i tuoi file? Abbiamo la soluzione più adatta alle tue esigenze? Si tratta del Mini PC NiPoGi, oggi disponibile su Amazon a soli 189 euro con un mega sconto del 30%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’offertona del genere è irripetibile!

Mini PC NiPoGi: tutte le specifiche tecniche e le funzionalità

Il Mini PC NiPoGi è un vero e proprio concentrato di potenza, perfetto per chi cambia spesso postazione di lavoro ed ha bisogno di avere tutti i propri file a portata di mano.

È dotato dell’ultimo processore Ιntel Alder Lake-Ν95 integrato che offre prestazioni di alto livello per quanto riguarda qualsiasi operazione da effettuare.

La sua capacità di archiviazione è davvero straordinaria infatti vanta una RAM DDR4 da 16 GB, SSD ROM da 512 GB ed, inoltre, è possibile aggiungere una SSD per espandere lo spazio di archiviazione di 2 TB così da memorizzare tutti i tuoi contenuti, anche quelli più pesanti.

Il dispositivo è dotato di 2 porte HDMI, supportate 4096×2160 a 60 Hz, così da poter collegare 2 display contemporaneamente per avere una postazione multitasking ancora più efficiente. In più, ha a disposizione 2 porte HDMI, 1 porta RJ45 e 4 porte USB per soddisfare qualsiasi esigenza di lavoro.

Oggi il Mini PC NiPoGi è disponibile su Amazon a soli 189 euro con un mega sconto del 30%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’offertona del genere è irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.