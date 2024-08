Il Mini PC più COMPATTO sul mercato oggi lo paghi POCHISSIMO

Se al ritorno dalle vacanze vuoi ottimizzare la tua postazione di lavoro al massimo, sfrutta l’offerta speciale sul Mini PC BMAX! Oggi è disponibile su Amazon a soli 99 euro con uno sconto del 29%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero irripetibile!

Mini PC BMAX: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

Il Mini PC BMAX si contraddistingue per un Processore cache Intel Celeron Intel Celeron N4000 da 4 MB con frequenza base di 1,1 GHz.

La sua caratteristica principale è la dimensione davvero ultra compatta così da poterlo inserire tranquillamente in una tasca o in una borsa, rendendolo facile da trasportare durante qualsiasi viaggio. In più è dotato di una ventola di raffreddamento più efficace e silenziosa a 0 dB per un funzionamento fluido e un’esperienza multitasking veloce.

Il dispositivo dispone anche di grafica HD 600 e porta HDMI per una facile compatibilità con la maggior parte dei monitor. La risoluzione fino a 4K 60Hz consente di goderti il ​​divertimento visivo al massimo e, in più, puoi collegarlo ad un proiettore per riunioni o come media center per goderti i programmi TV.

Grazie al WiFi dual-band 2.4G/5G integrato e al Bluetooth 4.2, il mini PC offre una connessione stabile e un’esperienza Internet ad alta velocità in qualsiasi occasione. La connettività non è da meno grazie alle sue diverse porte: 2 USB 3.0 (velocità di lettura fino a 100 m/s), 1 HDMI, 1 porta di alimentazione CC, 1 porta RJ45.

Oggi il Mini PC BMAX è disponibile su Amazon a soli 99 euro con uno sconto del 29%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.