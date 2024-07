Il Mini PC TECLAST più COMPATTO di sempre ad un prezzo DA CAPOGIRO

È il momento giusto di ottimizzare la tua postazione di lavoro con un gadget di ultima generazione che è un vero e proprio concentrato di potenza! Si tratta del Mini PC TECLAST N10, oggi disponibile su Amazon a soli 79 euro con uno sconto dell’11%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Mini PC TECLAST N10: le specifiche tecniche e le funzionalità

Il Mini PC TECLAST N10 in super offerta su Amazon è un vero e proprio concentrato di potenza che permette di rendere più efficiente la tua postazione di lavoro, soprattutto se sei spesso in viaggio.

Si caratterizza per le sue dimensioni ultra compatte e un peso leggerissimo di soli 198 grammi: in questo modo potrai facilmente inserirlo in una tasca o in una borsa e portarlo dappertutto in base alle tue esigenze.

Questo dispositivo, tra l’altro, offre un’ampia gamma di connessioni ad alte prestazioni er poterlo sfruttare in diversi scenari: ad esempio ha porte USB3.2 GEN1 (5Gbps) x 3, oltre ad uscite video HDMI e VGA per supportare la visualizzazione simultanea su due schermi.

La memoria estesa è un’altra caratteristica di spicco del mini pc: dispone di un disco rigido EMMC integrato da 128 GB, di un altro slot di memoria M.2 SATA di dimensioni 2242, ed in più è possibile installare o sostituire l’SSD per avere ancora più spazio di archiviazione e un accesso più rapido ai dati.

