Il MiniPC che tutti dovrebbero comprare: oggi in mega SCONTO!

Chi lavora e ama trovare nuove configurazioni per la propria postazione, sa benissimo che alcuni MiniPC costituiscono una validissima alternativa a prodotti più ingombranti. Il problema di questi device è solitamente la potenza. E se vi dicessi che esiste un modello super prestante, di ottima qualità ad un prezzo bassissimo? Non ci credereste vero? Ecco il modello Geekom IT13 oggi in sconto! Il prezzo è di soli 721,65€ grazie allo sconto del 15% su Amazon. Il dispositivo in promo è dotato di processore i9, 32 GB di RAM e ben 2 TB di memoria SSD!

Altro che piccolo: ecco il MiniPC che riscrive le regole e costa poco!

Quando si pensa ad un computer dalle specifiche al top, solitamente si pensa a prodotti particolarmente costosi. Tuttavia, questo assioma non è sempre rispettato. Il prodotto in sconto oggi è infatti un MiniPC dalle caratteristiche top a prezzo davvero concorrenziale.

Si tratta di un MiniPC Geekom con processore Intel i9 di tredicesima generazione, ben 32 GB di memoria RAM e 2 TB di SSD PCIe. Sembra un dispositivo pronto a tutto, meno che ovviamente al gaming pesante. Come se non bastasse, il dispositivo può montare un secondo disco PCIe oltre che un tradizionale SATA da 2,5 pollici. Tutte queste opzioni di storage lo rendono perfetto anche come dispositivo NAS o per backup personali in cloud.

Grazie alle caratteristiche tecniche degne di nota, questo è il perfetto PC da posizionare sulla propria scrivania e utilizzare stando certi che non laggherà mai. È in grado di gestire molti monitor e presenta ben 2 porte HDMI sulla parte posteriore. Ovviamente, essendo compatibile con HUB e cavi esterni appositi, può gestire altri monitor tramite le porte dedicate. Non mancano porte USB standard e il jack audio da 3,5mm.

Il dispositivo monta a bordo Windows 11 Pro con licenza originale: il sistema operativo più interessante presente sul mercato odierno.

Acquista subito il MiniPC Geekom IT13 dalle specifiche al top! Il prezzo è di soli 721,65€ grazie allo sconto Amazon del 15%. Un’offerta da non farsi scappare per nessun motivo al mondo!

