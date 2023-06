Il modo più SMART ed ECONOMICO per avere casa sicura: questa telecamera è la svolta

Anche ogni tanto sei fuori casa per lavoro oppure per qualche gita nel fine settimana, vero? Ma purtroppo sempre tantissimo timore dell’irruzione di qualche maleintenzionato, o comunque di non riuscire a controllare al massimo la tua prorpietà? Beh, pensa che oggi ti porti a casa questa telecamera di Shiwojia a soli 119,99€, invece di 199,99€. Corri adesso su Amazon, prima che possa davvero terminare.

Non aver sempre il timore dell’irruzione dei ladri, da oggi risolvi il problema con questo strumento. Lo trovi su Amazon ad un prezzo top con tanto di sconto del 10% e coupon di 60 euro. Tutto ciò che dovrai fare è selezionare lo sconto ed aggiungerla al carrello. Al checkout ti risulterà scontata automaticamente.

Telecamera da esterno con pannello solare, 360° con batteria 12000mAh, audio bidirezionale, allarme con luce rossa e blu

I ladri non cercheranno neanche di avvicinarsi a casa tua se sapranno che tu controlli sempre tutto anche quando sei via per il weekend e poi si vedrà benissimo. Oggi, la storia cambia, vai su Amazon e appofitta di questa telecamera.

Si tratta di una telecamera, da esterno con batteria e solare, a basso consumo energetico, nessuna connessione di alimentazione richiesta. La telecamera solare installa batterie ricaricabili che garantiscono la elettricità eterna della telecamera senza fili.

Quando la funzione di rilevazione umana è attiva e vengono rilevati il contorno e le sembianze di una forma umana, La telecamera invia immediatamente le informazioni di avviso, allo stesso tempo la luce rossa e blu della telecamera volere invierà un avviso flash.

I ladri non si cercheranno neanche di avvicinarsi a casa tua proprio grazie all’utilizzo di questo furbissimo ed economico modo per allontanarli il più possibile. Oggi, lo trovi con tanto di sconto del 10% + coupon di 60 euro, quindi lcosta davvero nulla, rispetto al solito prezzo. Corri ora su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.