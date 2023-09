Il monitor da gaming AOC a meno di 100€ su Amazon!

Le vostre sessioni di gaming necessitano di maggiore qualità, potenza e affidabilità in termini di resa visiva? Probabilmente questo è uno step necessario per giocare come dei veri pro players o, perché no, per diventare voi stessi dei giocatori professionisti. Amazon mette a disposizione uno sconto molto allettante su un monitor da gaming targato AOC, azienda leader nel settore: un’offerta che vi porterà a risparmiare il 18% per un prezzo finale di 89,00€.

AOC e Amazon preparano un vantaggioso sconto sul monitor da gaming!

Come detto in precedenza l’affidabilità di AOC nel campo dei monitor da gaming ha davvero pochi rivali ed è per questo motivo che l’offerta proposta da Amazon è decisamente interessante. In particolar modo questo pannello che presenta come modello viene identificato con il nome “24B3HM“, si presenta come uno schermo da 24 pollici con refresh a 75Hz. La tecnologia senza sfarfallio e Low Blue riduce l’affaticamento degli occhi e aumenta il comfort visivo. Il monitor è dotato di risoluzione Full HD con tempo di risposta rapido di 4 ms, display opaco, uscita cuffie, cornice stretta su 3 lati.

Inoltre, nella confezione, AOC mette a disposizione di chi acquisterà il prodotto, oltre al pannello stesso, il cavo di alimentazione, cavo HDMI/audio, CD driver e scheda di garanzia. Il design sobrio e minimal rende questo schermo adatto a qualsiasi contesto d’arredamento, che si tratti di una stanza adibita al gaming, ad uno studio o, perché no, ad un ufficio. Essendo un monitor di alta qualità e dalle alte prestazioni può essere facilmente adattato a qualsiasi altra tipologia d’utilizzo.

Ricordiamo l’offerta di Amazon: 18% di sconto per un prezzo finale di 89,90€ per il monitor da gaming targato AOC. Non lasciatevi scappare questa vantaggiosa occasione!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.