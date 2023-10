Il monitor PERFETTO è il Samsung Smart Monitor M5, oggi a -36% su Amazon

L’eccellente Samsung Smart Monitor M5 è il protagonista indiscusso di una offerta Amazon che ha del sensazionale. Il popolarissimo monitor, infatti, crolla di prezzo del 36% arrivando a costare appena 189€ con tanto di consegna rapida con i servizi Prime di Amazon.

A questo prezzo hai tra le mani un dispositivo che all’occorrenza diventa anche una smart TV in tutto e per tutto (ti arriva a casa con tanto di telecomando).

Solo su Amazon puoi acquistare Samsung Smart Monitor M5 ad appena 189€

Samsung Smart Monitor M5 monta un bellissimo pannello flat da 27 pollici ad altissima risoluzione con cui lavorare senza compromessi, ma ti permette anche di guardare i tuoi programmi preferiti sulle principali piattaforme di streaming del momento (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV, eccetera).

Lo puoi collegare rapidamente al PC di casa o dell’ufficio tramite la porta HDMI, monta un set di casse stereo e anche la tecnologia Eye-Saver per ridurre considerevolmente l’affaticamento degli occhi dopo molte ore di utilizzo.

Se vuoi avere il meglio dei due mondi in un unico dispositivo e a un prezzo davvero conveniente su Amazon, non farti scappare questa sbalorditiva occasione di risparmio sul device a marchio Samsung; mettilo subito nel carrello per iniziare ad utilizzarlo già dalla giornata di domani con i servizi Prime di Amazon.

