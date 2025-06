Il monitor perfetto per il gaming e l'intrattenimento: è di Philips e lo paghi pochissimo

Il monitor PHILIPS Evnia 27M2C5500W si presenta come una soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate e tecnologia all’avanguardia nel settore del gaming, senza rinunciare alla convenienza economica. Disponibile a un prezzo promozionale di 199,99 euro, rappresenta un’opportunità interessante per gli appassionati, con uno sconto significativo rispetto al listino originale.

Monitor curvo Philips Evnia 27M2C5500W: qualità QHD a 199€

Questo monitor curvo da 27 pollici si distingue per una risoluzione QHD (2560×1440), ideale per dettagli nitidi e una resa visiva superiore. Il refresh rate di 240 Hz garantisce una fluidità straordinaria nelle immagini, fondamentale per sessioni di gioco intense, mentre il tempo di risposta MPRT di 0,5 ms assicura una reattività senza compromessi. La tecnologia del pannello VA offre un contrasto di 3000:1 e neri profondi, valorizzando ulteriormente l’esperienza visiva.

Per chi desidera colori vividi e un’esperienza immersiva, il supporto HDR400 espande la gamma cromatica, rendendo le immagini più realistiche. Inoltre, per proteggere la vista durante lunghe sessioni di utilizzo, la modalità LowBlue riduce l’affaticamento visivo filtrando la luce blu.

Oltre alle performance tecniche, il PHILIPS Evnia 27M2C5500W offre un design ergonomico e versatile. Il supporto regolabile in altezza fino a 150 mm consente di adattare lo schermo a diverse configurazioni, mentre la compatibilità con il montaggio VESA 100×100 ne facilita l’installazione su staffe o pareti.

Per quanto riguarda la connettività, il monitor è dotato di un set completo di porte, tra cui:

HDMI 2.0 ;

; DisplayPort 1.4 ;

; Hub USB 3.2 Gen 1 con quattro porte USB-A, due delle quali con ricarica rapida BC 1.2;

Uscita cuffie da 3,5 mm.

Questa dotazione lo rende compatibile con una vasta gamma di dispositivi, garantendo una connessione rapida e stabile.

Gli utenti possono personalizzare la propria esperienza di gioco grazie alle preimpostazioni integrate per generi come FPS, racing e RTS. È inoltre possibile salvare configurazioni specifiche per soddisfare le proprie esigenze. Questa flessibilità, unita alle prestazioni elevate, lo rende una scelta ottimale per gamer di ogni livello. PHILIPS Evnia 27M2C5500W si afferma come un monitor da gaming che combina qualità e convenienza, con un set di caratteristiche tecniche progettate per soddisfare le esigenze più elevate. L’ampia gamma di funzionalità, la cura per i dettagli ergonomici e il prezzo competitivo lo rendono un’opzione di valore in un mercato sempre più esigente. Oggi costa soltanto 199,99€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.