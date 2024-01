Il MONITOR/SMART TV da 32" di Samsung CROLLA su Amazon (-16%)

Ci sarà un perché se milioni di utenti in tutto il mondo amano alla follia lo Smart Monitor M5 di Samsung, il prodotto hi-tech di cui non potrai più fare a meno in questo 2024 e al centro di unainteressante offerta su Amazon.

Sfruttando lo sconto immediato del 16%, infatti, il device del colosso sudcoreano è pronto a sorprenderti fin da subito con un prezzo di vendita di appena 219€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

L’eccellente Smart Monitor M5 da 32 pollici di Samsung è in super sconto su Amazon

Il device di Samsung soddisfa in un colpo solo due necessità comuni a tutti: è un eccellente monitor da 32 pollici ideale per lavorare, ma è anche una smart TV a tutti gli effetti con tanto di accesso diretto alle più importanti piattaforme di streaming online. Dotato di un pannello a risoluzione Full HD che ti assicura sempre una buona resa grafica e dettagli elevati, il monitor supporta la connettività multipla consentendoti di collegare il tuo PC, il telefono oppure la console da gaming tramite la porta HDMI, il Bluetooth oppure il protocollo AirPlay.

Insomma, spendendo la modica cifra di appena 219€ su Amazon hai a portata di mano un prodotto di cui non potrai più fare a meno; acquista subito il device di Samsung e sfrutta i servizi Prime di Amazon per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

