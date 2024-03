Il mouse da gaming DEFINITIVO è di Logitech, oggi al 52% in meno su Amazon

Immagina avere a disposizione uno tra i migliori mouse da gaming di fascia alta a un prezzo assolutamente ridicolo. Questo è ciò che ti offre Amazonquest’oggi con Logitech G502 Hero, un signor mouse a 360° attualmente in caduta libera grazie allo scioccante sconto immediato del 52%.

Spendendo la cifra ridicola di appena 44€, infatti, puoi acquistare uno dei mouse da gaming più apprezzati e popolari tra i pro-gamer.

Il mouse da gaming Logitech G502 Hero è in vendita su Amazon ad appena 44€

Leggero, ergonomico e con tutte le carte in regola per assicurarti prestazioni sempre elevatissime, Logitech G502 Hero ti conquista fin da subito con il suo altissimo numero di pulsanti: ben 11 in totale, tutti completamente personalizzabili tramite l’applicazione per PC.

Perfetto per ogni categoria di giochi – soprattutto i MOBA grazie ai numerosissimi pulsanti a tua disposizione -, il sensore HERO da 25.600 DPI è in grado di assicurarti precisione di puntamento senza mai un passo falso.

Se vuoi un’esperienza di gioco di altissimo livello senza spendere un capitale non devi perdere questa offerta di Amazon sul mouse di Logitech, l’unica che ti offre il 52% di sconto immediato con tanto di consegna rapida e gratuita in appena 24 ore inclusa nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.