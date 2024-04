Il mouse da gaming PERFETTO ed ECONOMICO è di Logitech: -46% su Amazon

Non è più necessario spendere un capitale per acquistare un buon mouse da gaming per PC, merito di questa scioccante offerta di Amazon sul popolarissimo Logitech G203 Lightsync. Apprezzato da milioni di videogiocatori in tutto il mondo per l’impareggiabile rapporto qualità/prezzo, il mouse è attualmente in sconto shock del 46% e ti viene a costare appena 21€.

Logitech G203 Lightsync è realizzato con materiali di buon livello, con un design compatto a forma classica per offrirti il massimo comfort anche dopo numerose ore di gaming. Come ogni mouse Logitech che si rispetti, anche questo modello super economico supporta la completa personalizzazione dei 6 tasti e della striscia RGB.

Il mouse da gaming Logitech G203 Lightsync è in vendita su Amazon a 21€

Il sistema di click a molla metallica fornisce un feel rapido e preciso ad ogni click, mentre il sensore ottico da 8000 DPI ti sorprende fin da subito per il tracking preciso al pixel; il mouse è quindi perfetto per qualsiasi tipologia di giochi, dai MOBA agli FPS frenetici come Call of Duty.

Solo su Amazon puoi sfruttare lo sconto immediato del 46% per acquistare il mouse da gaming super economico di Logitech; se fai in fretta, inoltre, il mouse è attualmente in pronta consegna in appena 24 ore e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime.

