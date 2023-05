Il mouse GAMING più venduto al mondo a quasi metà prezzo su Amazon

Il G502 HERO è il mouse gaming di Logitech pensato per soddisfare le esigenze dei giocatori professionisti e di tutte quelle persone che trascorrono ore e ore davanti allo schermo del loro computer ogni giorno. Compatibile con qualunque tipo di sistema operativo, il mouse della serie HERO è oggi in offerta su Amazon a 50 euro anziché 92,99 euro, per effetto del 45% di sconto applicato dal colosso di Seattle.

Mouse G502 HERO per gaming in sconto del 45% su Amazon

Il principale punto di forza del mouse gaming G502 HERO è il sensore ottico avanzato HERO 25K, in grado di offrire la massima precisione di puntamento. Un’altra caratteristica che farà felici i gamer più talentuosi è la possibilità di programmare fino a 11 pulsanti, per un’esperienza di gioco completamente personalizzata. Il mouse avanzato di Logitech ti permette inoltre di redistribuire il peso e regolare la sensibilità: puoi configurare fino a cinque pesi da 3,6 g scegliendo tra frontale, centrale, posteriore, sinistra e destra.

Un’ulteriore chicca integrata nel mouse HERO di Logitech è la tecnologia Lightsync RGB, che è in grado di interagire con schermo, audio o giochi per offrire un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente rispetto al recente passato. Puoi inoltre sincronizzare effetti di illuminazione e animazioni con eventuali altri dispositivi del marchio Logitech presenti in casa.

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon per l’acquisto del mouse gaming più venduto al mondo e risparmiare così oltre 40 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. L’articolo è venduto e spedito da Amazon. Questo significa che con un abbonamento Prime puoi beneficiare sia della spedizione gratuita che della consegna ultra rapida, in modo da giocare già in questo fine settimana.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.