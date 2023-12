Il mouse Logitech che somiglia a una navicella è crollato di prezzo: da prendere SUBITO

Logitech MX Master 3S è un Mouse wireless ad alte prestazioni con scorrimento ultraveloce, ergonomico, 8K DPI, rilevamento del vetro, clic silenziosi, USB-C, Bluetooth, Windows, Linux, colore grigio scuro. Oggi è scontato del 33% e lo paghi solo 89,99 euro! Puoi anche testarlo con tutta calma, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Logitech MX Master 3S Mouse wireless: le caratteristiche

Tracciamento di qualsiasi superficie – 8K DPI: utilizza il mouse per computer wireless MX Master 3S per lavorare su qualsiasi superficie, anche in vetro. Con sensori da 8000 DPI e sensibilità personalizzabile. Clic silenziosi: offre clic silenziosi, offrendo la stessa sensazione soddisfacente ma con il 90% in meno di rumore dei clic. Magspeed Scrolling: un mouse per computer con notevole velocità, precisione e quasi silenzio. E’ più veloce del 90%, più preciso dell’87% e ultra silenzioso.

Design ergonomico: lavora in tutta comodità grazie al design preciso del mouse, progettato per una postura del polso più naturale e ai controlli con il pollice posizionati in modo pratico. Software di programmazione: programma i tuoi pulsanti e ottimizza il tuo flusso di lavoro con profili specifici dell’app nella versione aggiornata di Logi Options+. Controllo FLOW su più computer: lavora senza problemi su più desktop e laptop e trasferisci testo, immagini e file tra Windows e macOS. Le parti in plastica riciclata post-consumo certificata (nero e grafite: 27%, grigio pallido: 22%), certificazione “Carbon Neutral“.

Logitech MX Master 3S è un Mouse wireless ad alte prestazioni. Oggi è scontato del 33% e lo paghi solo 89,99 euro! Puoi anche testarlo con tutta calma, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.