Il mouse più scelto su Amazon per il GAMING: oggi costa una MISERIA

Sei sempre al pc, o per lavoro oppure per svago nel weekend? Ma ha un mouse troppo vecchio e anche scomodo? Ma se ti dicessi, che oggi Amazon ha deciso di farti un regalo e ti venderti il mouse Asus a soli 137,99€, invece di 159,90€. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Una promo che così super non hai mai visto, oggi ti puoi portare a casa questo mouse di Asus con tanto di sconto del 14%. Non aspettare ancora, aggiungilo al carrello, così al checkout lo troverai già scontato automaticamente dal sito.

Mouse Asus perfetto per gaming, super leggero, 36000 dpi, Wireless 2.4 GHz, Bluetooth

Un mouse davvero assurdo, con tanto di batteria a lunga durata, che ti permetterà di giocare o lavorare in qualsiasi momento della giornata e per tanto. Costa davvero una miseria, oggi grazie allo sconto del 14%.

Questo modello di Asus, dispone di una base in gomma morbida, si tratta di una struttura stabile e antiscivolo con un’ammortizzazione perfetta per giocare comodamente. Ma non solo, anche una riduzione estrema del peso grazie alla meticolosa ingegneria e al materiale in nylon, interamente biologico.

Con un sensore ottico a 36.000 dpi e una deviazione inferiore all’1% per una precisione ottimale. Ti regalerà delle prestazioni wireless davvero affidabili ed un’efficienza energetica ottimizzata, con modalità infrarosso a 2,4 GHz. Potrai anche regolare direttamente DPI e profili solamente utilizzando i pulsanti integrati.

Una promo a cui davvero non dovresti rinunciare più. Corri adesso su Amazon, prima che sia troppo tardi. Ne rimangono ancora pochissimi pezzi disponibili. Un’occasione imperdibile, per gli amanti del gaming, o per chi lavora spesso al pc.

