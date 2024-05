Il notebook ASUS che si TRASFORMA in tablet in PROMO SPECIALE su Amazon

Ti presentiamo un fantastico notebook che si trasforma all’occorrenza in un tablet super versatile! Si tratta dell’ASUS Vivobook Flip S14, oggi disponibile su Amazon a soli 599 euro con uno sconto dell’8%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito della promozione speciale, gli articoli stanno andando a ruba!

ASUS Vivobook Flip S14: tutte le specifiche tecniche

ASUS Vivobook Flip S14 offre dimensioni più compatte ed esperienze visive incredibilmente coinvolgenti grazie al suo display touchscreen NanoEdge con cornici sottili che consentono a un pannello da 14 pollici di entrare in uno chassis da 13 pollici.

Una robusta cerniera a 360° mantiene il display aperto in qualsiasi angolazione, dandoti la flessibilità di usare Vivobook Flip 14 come un laptop tradizionale, un tablet o in entrambe le modalità.

Alimentato da Processore Intel Core di Tredicesima generazione i3-1315U con 8 GB di RAM e un SSD PCIe da 256GB, questo Notebook ti offre un accesso ai dati super veloce capace di far sbrizzarrire la tua fantasia. In più rimani sempre connesso grazie al potente Wi-Fi 6E(802.11ax) che garantisce velocità di rete per trasferimenti di file di grandi dimensioni, giochi online reattivi e videochiamate super fluide, inoltre è disponibile una webcam FHD 1080p.

È perfetto per chi cerca produttività e intrattenimento, anche in viaggio: con un peso complessivo di soli 1,5 kg e un profilo ultrasottile è il compagno ideale in ogni tua avventura!

Oggi ASUS Vivobook Flip S14 è disponibile su Amazon a soli 599 euro con uno sconto dell’8%. Approfitta subito della promozione speciale, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.