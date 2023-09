Il Notebook definitivo targato MSI in OFFERTA su Amazon al 28% di sconto

MSI è un’azienda nota, soprattutto, per la sua capacità di realizzare dei prodotto di pregevole fattura in ambito gaming. Che si tratti di laptop, monitor o accessori e devices vari, il gaming è sicuramente il pane quotidiano di questa azienda. Azienda che, però, rappresenta da anni un vero e proprio leader nel settore dell’informatica ed è per questo che anche i suoi notebook non sono affatto da sottovalutare, anzi, la fattura e le qualità sono identiche: MSI Modern 14 è attualmente in sconto del 28% per un prezzo finale di 699,00€ al fronte dei 973,71€ del costo di listino.

MSI e Amazon preparano uno sconto del 28% sul notebook Modern 14!

Il notebook Modern 14 di MSI presenta delle caratteristiche davvero straordinarie che lo rendono un portatile di tutto rispetto e di fascia alta. La serie Modern presenta l’ultimo processore Intel Core di 12a generazione e scheda grafica Intel Iris Xe ed offre prestazioni elevate in multi-tasking e intrattenimento. Touchpad ingrandito e la scocca consente l’apertura fino a 180° e Flip-n-Share che consente di condividere lo schermo con un clic per uno spazio di lavoro più produttivo. Con il peso di 1.4 kg il Modern 14 è un laptop leggero realizzato per una mobilità estrema e un look elegante ovunque si vada.

Fornisce tutte le porte di cui avete bisogno, con USB-A, USB-C, Micro SD e HDMI in modo tale da poter collegare ad esso pennette e dispositivi vari che riceveranno anche una buona fonte di ricarica. Si tratta di un prodotto, dunque, di fascia più che alta e questa offerta rappresenta un’ottima opportunità di portarsi a casa un notebook di qualità assicurata ad un prezzo molto vantaggioso.

Acquistate, dunque, l’MSI Modern 14 al 28% di sconto per un prezzo finale di 699,00€. Non ve ne pentirete!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.