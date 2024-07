Il Notebook HP di ULTIMA GENERAZIONE a 600 EURO IN MENO: occasione UNICA

Hai bisogno di un pc portatile nuovo per i tuoi progetti professionali e, anche, da sfruttare a casa per l’intrattenimento quotidiano? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Notebook HP Victus, oggi disponibile su Amazon a soli 899 euro con un mega sconto del 40%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 600 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della maxi offerta, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Notebook HP Victus: tutte le specifiche tecniche

Il Notebook HP Victus è un pc portatile top di gamma che vanta specifiche tecniche di altissimo livello nel settore.

Innanzitutto è dotato di un processore Intel Core i5-13500H con Intel Integrated SoC per alte prestazioni, che raggiunge una velocità fino a 4,7GHz di frequenza di boost e che, quindi, garantisce operazioni sempre super efficienti e fluide.

Il pc dispone anche di un display da 16.1″ con risoluzione FHD e funzione Antiriflesso così da poterlo utilizzare in ogni condizione di luce, anche sotto il sole diretto, senza nessun disturbo per gli occhi. Tra l’altro offre immagini dai colori vividi e dai dettagli minuziosi, così da farti immergere letteralmente nei tuoi contenuti multimediali preferiti.

Con una memoria interna da 512 GB potrai archiviare una quantità enorme di file, anche quelli più pesanti. Inoltre il design include prese d’aria su tre lati, ventilazione a 5 vie e un Sistema di Raffreddamento integrato proprietario per evitare qualsiasi tipologia di surriscaldamento.

