Il NOTEBOOK potente col DOPPIO SCONTO: approfittane ora!

Settembre ha fatto capolino da qualche giorno, portando un po’ di frescura, piogge, ma, soprattutto, tanti sconti. Come questa promozione che riguarda il Notebook MSI KATANA 15 B12UDXK-250XIT, che potrai pagare solo 957,99 euro grazie a un doppio sconto: uno del 16% al quale aggiungere il coupon SETTEMBRE2023 valido fino al 28 settembre!

Perché parliamo di un Notebook potente? Cos’ha di così speciale? Perché il Notebook MSI KATANA 15 B12UDXK-250XIT ha uno schermo di 15.6”, un comparto software con Core i7, RAM 16GB, memoria SSD 512GB, e un peso di poco più di 2 kg. Lo puoi quindi portare con te facilmente. Ti abbiamo già convinto? Pigia il banner seguente! Altrimenti, prosegui la lettura per scoprirne di più!

Notebook MSI Katana: caratteristiche, prezzo e offerte

Ricapitoliamo le caratteristiche tecniche di questo notebook Notebook MSI KATANA 15 B12UDXK-250XIT. La dimensione dello schermo è di 15.6 pollici. Scheda grafica dedicata da 6 GB, modello Nvidia GeForce RTX 3050; Memoria RAM da 16 GB, ma può essere estesa fino a 64 GB. Il Modello del processore è un Intel i7-12650H, il Tipo hard disk è una SSD con capacità di 512 GB. Il Peso è esiguo, solo 2.2 kg, quindi facilmente trasportabile con sé ovunque si vada. Molto compatte anche le dimensioni: 35.9 cm x 25.9 cm x 2.49 cm!

E ancora: la Risoluzione dello schermo è di 1920 x 1080 Pixels, il colore è un accattivante Nero. L’ingresso è di tipo 100-240 V c.a. V (50/60 Hz). Ottimo il comparto grafico: Max-Q, NVIDIA Resizable BAR, Dynamic Boost, MUX Switch, NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex. Per le tue videochiamate, avrai webcam, audio e microfono integrati. Per quanto concerne la connettività, parliamo di Bluetooth 5.2, Intel Wi-Fi 6 AX 201. Le uscite integrate sono: USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode); 2 x USB 3.2 Gen 1; USB 2.0; LAN; Jack combinato per cuffia/microfono; HDMI 2.1 (supporto 8K).

Insomma, uno straordinario Notebook il cui prezzo di partenza era 1.057,99, ma avrai occasione di pagarlo solo 957,99 euro grazie a un doppio sconto. Il primo è del 16%, quindi di quasi 200 euro. E il secondo sconto da sfruttare entro il 28 settembre con il coupon SETTEMBRE2023 per un ulteriore 16% che abbatte ulteriormente il prezzo a soli 957,99 euro!

