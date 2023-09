Il NUMERO 1 dei wearable giù del 29%: Samsung Galaxy Watch5 a 269€

È proprio il caso di dirlo: l’offerta Amazon di oggi sul Samsung Galaxy Watch5 è la migliore del web per mettere le mani sull’ottimo wearable. A un prezzo di vendita di appena 269€, complice uno sconto shock del 29%, hai finalmente la possibilità di acquistare lo smartwatch premium dei tuoi sogni senza spendere un capitale.

Basta un rapido sguardo all’immagine sottostante per comprendere fin da subito il motivo per cui il fitness tracker di Samsung è così apprezzato in tutto il mondo. È realizzato con materiali premium che gli conferiscono un look & feel di fascia altissima, monta un eccellente pannello AMOLED touch incastonato in una cassa in metallo ed è pronto a registrare tutte le informazioni più importanti sulla salute e non solo.

Mega sconto su Amazon per Samsung Galaxy Watch5: affare imperdibile

Samsung Galaxy Watch5, infatti, integra un precisissimo sensore HR per il tracking costante del battito cardiaco, della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e, volendo, può anche effettuare un ECG (elettrocardiogramma).

Come se non bastasse, il wearable è anche un fitness tracker a 360°: lo allacci al polso e inizia a registrare le informazioni più importanti su dozzine di attività fisiche differenti.

Acquista subito il bellissimo smartwatch Samsung e preparati a un’esperienza di utilizzo super premium; se lo metti adesso nel carrello, inoltre, ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

