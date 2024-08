Il NUOVISSIMO Amazon Echo Spot con ALEXA oggi è tuo ad un PREZZO MINI

Vuoi rendere casa ancora più smart? Allora devi assolutamente provare il Nuovo Amazon Echo Spot (modello 2024), oggi disponibile su Amazon a soli 69 euro con uno sconto del 26%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitatissima e gli articoli stanno andando a ruba!

Nuovo Amazon Echo Spot (modello 2024): funzionalità e modalità di utilizzo

Il Nuovo Amazon Echo Spot (modello 2024) è un gadget tech di ultimissima generazione che renderà casa ancora più smart.

Si tratta di un’elegante sveglia intelligente con Alexa e un suono potente, quindi ideale per svegliarsi, rilassarsi e molto altro ancora. Ti permette di guardare l’ora, il meteo, i titoli delle canzoni a colpo d’occhio, oltre a controllare tutti i tuoi dispositivi per Casa Intelligente. Inoltre, è possibile personalizzare lo schermo selezionando lo stile e il colore dell’orologio.

Questo gioiellino offre un suono sempre ricco e nitido e, essendo compatibile con Alexa, ti permette di usare semplici comandi vocali per riprodurre musica, podcast e audiolibri dai tuoi servizi di streaming preferiti, come Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri. In più potrai visualizzare il titolo del brano e toccare lo schermo per controllare la riproduzione.

Sfruttando Alexa, è possibile anche controllare i dispositivi per Casa Intelligente compatibili: ad esempio potrai chiedere di accendere le luci o impostare una routine per svegliarti ogni mattina con la tua musica preferita.

Oggi il Nuovo Amazon Echo Spot (modello 2024) è disponibile su Amazon a soli 69 euro con uno sconto del 26%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitatissima e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.