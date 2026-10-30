Il nuovo Bonus da 100 euro l'anno per chi ha figli: è aggiuntivo rispetto a quelli già esistenti

La misura, approvata dal Consiglio dei ministri, è stata presentata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, insieme al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, tra gli interventi della manovra per le famiglie. Il fondo resterà bloccato fino alla maggiore età e potrà essere alimentato, negli anni, da genitori e parenti.

Il meccanismo parte in automatico. Alla nascita di un bambino sul territorio nazionale, l’Inps aprirà una posizione previdenziale intestata al nuovo nato e vi verserà la dote iniziale prevista dallo Stato: 100 euro. Meloni l’ha definita una sorta di “benvenuto”, un piccolo deposito che accompagna il minore fino ai 18 anni.

“Per ogni bambino che nasce l’Inps aprirà una posizione previdenziale, come fosse un piccolo salvadanaio, nel quale lo Stato verserà inizialmente una quota di 100 euro”, ha spiegato la premier. Non si tratta quindi di un bonus da spendere subito, ma di una base di risparmio destinata a restare lì, agganciata al percorso del bambino. Una cifra contenuta, certo, ma pensata come punto di partenza.

Famiglie e parenti potranno versare: come cresce il fondo nei primi 18 anni

Il salvadanaio previdenziale non sarà limitato ai soli 100 euro pubblici. Genitori, nonni e altri familiari potranno fare versamenti volontari durante i primi diciotto anni di vita del minore, facendo crescere poco alla volta la somma accantonata. L’idea del Governo è trasformare una dote iniziale modesta in uno strumento di risparmio nel tempo.

Una mano adulta aggiunge una moneta a un salvadanaio accanto alla manina di un neonato, simbolo del nuovo salvadanaio previdenziale.

Meloni ha detto che il fondo potrà essere alimentato “negli anni successivi” dai familiari. Restano però da chiarire i dettagli pratici: come si verserà, se ci saranno limiti annui, quali procedure saranno previste. Tutti aspetti che dovranno essere messi nero su bianco nei testi tecnici legati alla manovra e nei provvedimenti successivi. Nei fatti, per alcune famiglie potrà diventare un conto da alimentare a ogni compleanno o ricorrenza; per altre resterà soltanto la dote dello Stato.

Bloccato, non tassabile e non pignorabile: le tutele fino ai 18 anni

Il fondo sarà vincolato fino ai 18 anni, non tassabile e non pignorabile. È uno dei passaggi più importanti della misura: le somme raccolte nel salvadanaio previdenziale non potranno essere ritirate liberamente prima della maggiore età e non potranno essere aggredite dai creditori, secondo quanto illustrato dal Governo.

“La somma di questo salvadanaio non sarà tassabile, non sarà pignorabile, non sarà utilizzabile fino ai 18 anni di vita di questo nuovo nato”, ha chiarito Giorgia Meloni. L’unica eccezione riguarda le emergenze straordinarie: in quel caso servirà il via libera di un giudice tutelare. Un passaggio che pesa, perché lo sblocco anticipato dovrà essere legato a una reale necessità, non a una scelta ordinaria della famiglia. In sostanza, una piccola cassaforte intestata al bambino, ma non disponibile subito.

Dai 18 anni la scelta: università, lavoro o previdenza complementare

Al compimento dei 18 anni, il fondo passerà davvero nelle mani del giovane intestatario. A quel punto la somma maturata potrà essere usata per tre finalità indicate dal Governo: università, avvio di un’attività lavorativa oppure prosecuzione dell’accumulo come forma di previdenza complementare.

“Questo ragazzo o questa ragazza potrà riscattare questa somma e utilizzarla per l’università, per avviare un’attività o per alimentarla come futura forma di previdenza complementare”, ha detto Meloni, collegando la misura al pacchetto per la natalità. Ora bisognerà vedere quale sarà la portata concreta del provvedimento, una volta chiuso l’iter della legge di Bilancio e definiti i decreti attuativi.

La cifra iniziale è bassa, ma il meccanismo punta sul tempo: diciotto anni di possibili versamenti, dentro una cornice protetta. “Più figli si fanno, più lo Stato è presente”, ha rivendicato la premier. La prova vera arriverà dall’uso che ne faranno le famiglie.