Il nuovo bonus da 1800 euro ha senso? Assolutamente sì, la cifra non è così esigua

Una misura che il governo lega alla linea sugli aiuti alle famiglie e al sostegno alla natalità.

Per ogni bambino che nasce, ha spiegato Meloni, l’Inps aprirà una posizione dedicata. Una sorta di “piccolo salvadanaio”, dentro cui lo Stato verserà subito 100 euro come contributo iniziale. La misura rientra nel pacchetto della Manovra 2026 e, nelle intenzioni del governo, serve a rafforzare un messaggio già ripetuto più volte da Palazzo Chigi: aiutare chi sceglie di avere figli, non solo con bonus immediati, ma anche con strumenti pensati per durare nel tempo.

La premier ha descritto il meccanismo con parole semplici. “Per ogni bambino che nasce l’Inps aprirà una posizione previdenziale come fosse un piccolo salvadanaio”, ha detto, chiarendo che il primo accredito arriverà dallo Stato. Non sarà, almeno per quanto spiegato finora, una somma che i genitori potranno spendere liberamente nei primi anni di vita del figlio. L’idea è un’altra: creare una disponibilità intestata al bambino, destinata a restare lì e a maturare fino alla maggiore età.

Il conto previdenziale aperto dall’Inps e il ruolo dei genitori

Il nuovo conto previdenziale Inps per i neonati partirà quindi dai 100 euro versati dallo Stato. Poi, negli anni, potrà essere alimentato anche dalla famiglia. I genitori, secondo quanto riferito dalla presidente del Consiglio, potranno aggiungere altri versamenti e far crescere quella posizione iniziale. Una possibilità legata, naturalmente, alle condizioni economiche di ciascuna famiglia e alla scelta di mettere da parte qualcosa per il futuro del figlio.

Un salvadanaio con monete accanto a un neonato richiama il fondo Inps e il versamento iniziale per i nuovi nati.

Per ora mancano ancora i dettagli pratici. Bisognerà leggere i testi della legge di Bilancio e, con ogni probabilità, attendere le istruzioni dell’Inps per capire come verrà aperta la posizione, quando arriverà l’accredito, se ci saranno limiti ai versamenti privati e come saranno gestiti i conti. Il principio, però, è già stato indicato dal governo: lo Stato apre la posizione, versa la prima quota, poi i genitori possono contribuire. Solo così il salvadanaio potrà crescere davvero, anno dopo anno.

La misura ricorda, nella struttura, alcune forme di risparmio vincolato per i minori. Con una differenza importante: l’apertura sarebbe automatica e collegata alla nascita. Il fondo Inps diventerebbe quindi un canale pubblico, non un prodotto finanziario scelto sul mercato. Un elemento che il governo presenta come garanzia. La sua efficacia concreta, però, dipenderà dalle regole finali e dalle risorse che saranno messe a disposizione.

Somme non tassabili e non pignorabili: i vincoli fino ai 18 anni

Le somme versate nel salvadanaio Inps per i nuovi nati, ha precisato Meloni, non saranno tassabili né pignorabili. È uno dei punti centrali della misura: il fondo dovrebbe essere protetto sia dal fisco sia da eventuali azioni legate a debiti della famiglia. In sostanza, quel denaro dovrà restare destinato al futuro del minore e non confondersi con il patrimonio dei genitori.

C’è poi un altro paletto: le risorse non potranno essere usate fino ai 18 anni del bambino. La presidente del Consiglio ha spiegato che potranno esserci eccezioni, ma solo in casi specifici e con l’autorizzazione di un giudice tutelare. Una previsione pensata per evitare prelievi anticipati senza motivo, ma anche per lasciare una possibilità di intervento nelle situazioni più delicate, quando l’interesse del minore richiede una valutazione esterna.

Resta da capire che cosa accadrà al compimento della maggiore età. Il giovane potrà disporre liberamente dell’intera somma? Saranno previste destinazioni preferenziali, come studio, formazione, casa o previdenza? Oppure il fondo resterà legato a finalità precise? Su questo, al momento, non ci sono indicazioni definitive. E per molte famiglie non sarà un dettaglio secondario.

La strategia del governo sulla natalità: “Più figli, più Stato presente”

“Più figli si fanno e più lo Stato è presente”, ha detto Giorgia Meloni, riassumendo così la linea con cui il governo sta costruendo una parte della Manovra. Il fondo da 100 euro per ogni nuovo nato si inserisce in un quadro più ampio di misure per la famiglia, dagli interventi fiscali agli aiuti per l’infanzia, con l’obiettivo dichiarato di contrastare il calo delle nascite. Un tema che da anni pesa sul dibattito pubblico italiano e sugli equilibri futuri del sistema previdenziale.

La natalità resta uno dei nodi più difficili per l’Italia. Servono risorse, servizi, lavoro stabile, asili accessibili. Il versamento iniziale da 100 euro, da solo, non può cambiare le scelte di una coppia. Il governo, però, lo presenta come un segnale. Un tassello dentro una politica più ampia. “Lo Stato è presente”, ha insistito la premier, con l’idea di accompagnare la nascita di un figlio anche attraverso una presa in carico pubblica.

Ora la misura dovrà passare dagli annunci alle norme. Il Parlamento esaminerà la legge di Bilancio, l’Inps dovrà trasformare il meccanismo in procedure, e le famiglie capiranno solo allora come funzionerà davvero il nuovo fondo per i neonati. Per il momento l’impianto è questo: un primo versamento pubblico, una posizione intestata al bambino, un vincolo fino ai 18 anni. Un salvadanaio, appunto. Piccolo all’inizio, ma destinato — nelle intenzioni — a crescere.