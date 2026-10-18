Il nuovo bonus è da non perdere: 800 euro, ma i fondi sono limitati

Le risorse arrivano dal DPCM 10 giugno 2026 e dal Fondo automotive 2026-2030. La misura serve ad abbassare i costi di percorrenza e a favorire carburanti meno pesanti sul portafoglio nell’uso quotidiano. Non è richiesta la rottamazione: lo sconto viene applicato direttamente dall’installatore, prima dei lavori, tramite la piattaforma Ecobonus.

Il contributo riguarda i veicoli di categoria M1, cioè le auto per il trasporto di persone con al massimo otto posti oltre al conducente. Devono essere usate e omologate almeno Euro 3. È una delle novità più importanti rispetto allo schema del 2024, che aveva ristretto l’accesso alle vetture Euro 4 o superiori. Con le nuove regole entra quindi una parte più ampia del parco auto, soprattutto tra chi guida ancora ogni giorno una vettura non recente.

L’auto deve essere nata con alimentazione solo a benzina o gasolio. Restano fuori le vetture già bifuel, quelle già convertite a GPL o metano, le elettriche, le auto a idrogeno e le ibride elettriche o a idrogeno. Il kit montato deve essere nuovo e omologato secondo la normativa nazionale oppure secondo il regolamento ONU n. 115, il riferimento tecnico usato anche per le conversioni a GPL delle auto a benzina. Non è un dettaglio burocratico: senza omologazione, il bonus non scatta.

Possono accedere all’agevolazione sia le persone fisiche sia le persone giuridiche. C’è però un limite preciso, pensato per evitare abusi: sono escluse le imprese che commerciano veicoli della stessa categoria per cui chiedono il contributo. In sostanza, l’incentivo deve andare su mezzi destinati all’uso, non alla rivendita.

GPL a 400 euro, metano a 800: quanto vale davvero lo sconto

Il bonus retrofit arriva fino a 400 euro per l’installazione di un impianto a GPL e fino a 800 euro per la conversione a metano. La differenza tra i due importi dipende anche dal costo medio degli interventi: un impianto a metano richiede di solito componenti e lavori più costosi rispetto al GPL, a partire dalle bombole e dagli adeguamenti tecnici.

Installazione di un impianto GPL o metano su un’auto usata in officina, intervento coperto dal bonus retrofit 2026 con sconto in fattura.

Il contributo non viene pagato al proprietario con un bonifico successivo. Funziona in modo più semplice: è una riduzione immediata del prezzo, applicata in officina. Se, per esempio, un impianto GPL costa circa 1.800 euro, il cliente può pagare intorno a 1.400 euro, al netto dei 400 euro di incentivo. “Prima si controlla la disponibilità, poi si prenota l’intervento”, spiegano in genere gli installatori a chi chiede un preventivo. Ed è proprio questo l’ordine da rispettare.

Per il metano, con un incentivo massimo di 800 euro, lo sconto può incidere di più sul costo finale. Resta però un contributo fisso, non una copertura senza limiti. La spesa cambia in base al modello dell’auto, al tipo di kit, alla manodopera e alle caratteristiche dell’impianto scelto.

Ecobonus, prenotazione e fattura: il passaggio decisivo è prima dei lavori

La procedura passa dalla piattaforma Ecobonus. È l’installatore a dover prenotare il contributo prima di iniziare i lavori. Questo è il punto centrale: le somme non vengono bloccate a intervento finito, ma in anticipo. Solo dopo la prenotazione si può procedere con il montaggio dell’impianto e con lo sconto in fattura al cliente.

Per l’automobilista, il percorso è abbastanza semplice. Si contatta un’officina abilitata, si verifica che l’auto abbia i requisiti — categoria M1, alimentazione originaria a benzina o gasolio, omologazione almeno Euro 3 — e l’installatore controlla sul portale se ci sono ancora fondi. Se la prenotazione va a buon fine, si fissa l’intervento. Il sistema serve a dare certezza allo sconto e a evitare richieste non coperte dalle risorse disponibili.

La parte tecnica resta in mano all’officina, che deve montare un kit omologato e completare gli adempimenti previsti per aggiornare il veicolo. Per chi usa l’auto ogni giorno, magari sempre sul tragitto casa-lavoro, il vantaggio può sentirsi soprattutto sui costi al chilometro. La convenienza, però, va valutata caso per caso: contano la percorrenza annua, il prezzo dei carburanti e la presenza di distributori GPL o metano nella propria zona.

Fondi limitati e rischio stop: perché è meglio non aspettare

Per il 2026 il Fondo automotive 2026-2030 destina al contributo retrofit 4 milioni di euro, come previsto dal DPCM 10 giugno 2026. Le risorse salgono a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, mentre per il 2030 lo stanziamento indicato è di 1 milione di euro. Sono somme chiuse: quando il plafond annuale si esaurisce, le prenotazioni si fermano.

Il rischio che i fondi finiscano non è solo sulla carta, soprattutto nelle prime settimane di apertura delle domande o nei periodi in cui il caro carburanti torna a pesare di più. La disponibilità residua viene aggiornata in tempo reale sul portale Ecobonus, che mostra quanta parte dello stanziamento resta ancora prenotabile. Per questo, prima di fissare l’appuntamento in officina, conviene chiedere una verifica precisa. “Guardiamo subito il portale”, potrebbe essere la risposta più frequente al banco accettazione.

Chi pensa alla conversione a GPL o metano, quindi, farebbe bene a muoversi con un po’ di anticipo. Non serve rottamare l’auto, non è previsto un rimborso successivo e lo sconto arriva direttamente in fattura. Ma tutto dipende dalla prenotazione corretta e dalla presenza di fondi ancora disponibili. La finestra c’è. Non è detto che resti aperta a lungo.