Il nuovo Bonus Libri è stato approvato: non solo per famiglie a basso reddito

L’obiettivo resta aiutare le famiglie nell’acquisto dei testi scolastici, in un momento in cui il rientro in classe pesa sempre di più sui bilanci domestici. La misura, prevista dalla legge di Bilancio dello scorso anno ma mai partita, viene ora riscritta nei tempi, nei requisiti e nella gestione. Da chiarire, però, restano ancora importi e modalità pratiche.

La prima novità è il calendario. Il Bonus libri, atteso inizialmente per il 2026, partirà invece dal 2027. Lo prevede il testo del Decreto Scuola 2026, che rimette mano a una misura rimasta finora solo sulla carta e ne sposta l’avvio al prossimo anno scolastico utile. Un rinvio non da poco, soprattutto per le famiglie che speravano in un aiuto già nel breve periodo.

Cambia anche il requisito economico: la soglia Isee sale da 30mila a 40mila euro, allargando così la platea potenziale. Dopo il Consiglio dei ministri del 24 settembre, il governo aveva già annunciato più risorse per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo, con contributi destinati direttamente alle famiglie entro quel limite Isee. Il tema arriva mentre, a ogni ritorno sui banchi, il caro scuola torna al centro delle preoccupazioni. Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, nel 2026 i libri scolastici aumentano del 2,3% rispetto al 2025. “Non più del solito”, ha spiegato il presidente Massimiliano Dona, precisando però che a pesare davvero è la somma complessiva delle spese a carico delle famiglie.

Fondo da 20 milioni, contributi diretti alle famiglie

La dote del Bonus libri 2027 resta fissata a 20 milioni di euro l’anno. Il fondo servirà a finanziare contributi per l’acquisto dei testi scolastici, con un meccanismo diverso rispetto ad altri aiuti passati dagli enti locali. La cifra non cambia, ma cambia il percorso della misura. Il decreto prevede infatti che i contributi vengano erogati direttamente alle famiglie con Isee non superiore a 40mila euro. È uno dei passaggi più importanti del provvedimento, perché ridisegna la trafila amministrativa e punta a tagliare alcuni passaggi intermedi.

Libri di testo, ricevute e calcolatrice su un tavolo di casa: la pianificazione delle spese scolastiche al centro del Bonus libri 2027.

Resta però da capire come il pagamento avverrà in concreto: accredito, voucher, piattaforma dedicata o altra procedura. Lo dirà solo il decreto attuativo. Aperto anche il nodo della capienza del fondo. Con una soglia Isee più alta, i possibili beneficiari aumentano, ma i 20 milioni di euro andranno distribuiti secondo criteri ancora non scritti. Nel testo disponibile non è indicato se l’importo sarà uguale per tutti o se varierà in base al reddito, alla classe frequentata, alla spesa sostenuta o ad altri elementi.

Nuovi beneficiari: prime medie, prime e terze superiori

Il Decreto Scuola 2026 cambia anche le classi coinvolte. Il contributo non sarà più rivolto in modo generico agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, come previsto nella versione precedente. La nuova formulazione indica destinatari precisi: le prime della scuola secondaria di primo grado, cioè le prime medie, e le prime e terze della scuola secondaria di secondo grado, quindi le superiori.

La scelta concentra l’aiuto nei momenti in cui il cambio dei libri può pesare di più. L’ingresso alle medie e l’avvio delle superiori comportano spesso l’acquisto di nuovi testi, dizionari, manuali e altri materiali. Anche il terzo anno delle superiori può portare programmi diversi e volumi nuovi rispetto al biennio. Resta da vedere se questa platea basterà a raggiungere le famiglie più in difficoltà.

Le associazioni dei consumatori, nelle ultime settimane, hanno insistito anche sui costi accessori. Il Codacons ha ricordato che, tra libri e materiale scolastico acquistato dalle famiglie, la spesa può arrivare in Italia fino a 1.300 euro a studente, chiedendo al governo di valutare anche la detrazione Irpef del 19% per testi, quaderni, cancelleria e strumenti didattici richiesti dalle scuole.

Domande e importi, tutto rinviato al decreto attuativo del ministero

La gestione del Bonus libri 2027 passa al ministero dell’Istruzione e del Merito. Il Decreto Scuola supera il precedente schema, che coinvolgeva il ministero dell’Interno, e secondo il testo esclude anche i Comuni dall’erogazione del contributo. È un cambio amministrativo rilevante, perché sposta la regia direttamente sull’amministrazione scolastica centrale.

Per le famiglie, però, le istruzioni pratiche ancora mancano. Non ci sono il modulo di domanda, la piattaforma da usare, le scadenze, i documenti richiesti né l’importo del contributo. Tutti questi dettagli saranno fissati con un decreto attuativo del ministero dell’Istruzione e del Merito. Fino ad allora non sarà possibile presentare richiesta né sapere quanto varrà davvero l’aiuto. Intanto il confronto sui libri scolastici resta aperto.

Dona, dell’Unione Nazionale Consumatori, ha criticato anche il meccanismo dei testi “consigliati”, che spesso finiscono comunque nel carrello delle famiglie pur non rientrando formalmente nei tetti di spesa. È lì, secondo l’associazione, che il conto sale davvero. Il Bonus libri 2027 prova a intervenire su una parte del problema; il resto dipenderà dalle regole attuative e dalla capacità della misura di arrivare, senza troppi passaggi, a chi ne ha bisogno.