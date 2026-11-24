Il nuovo Buono Premium 4 anni di Poste Italiane promette un rendimento lordo annuo del 4%, ma per sottoscriverlo bisogna rispettare una condizione precisa.

Disponibile dal 17 novembre 2026, il prodotto di risparmio postale è destinato a chi porta nuova liquidità su un Libretto, con una durata di quattro anni e la garanzia dello Stato. La tassazione sugli interessi è agevolata al 12,50%, ma il rendimento non si ottiene con un rimborso anticipato. Prima di aderire è importante verificare come vengono calcolate le somme ammesse e quali condizioni si applicano alla restituzione del capitale.

Chi può sottoscriverlo e fino a quando resta aperta l’offerta

Il Buono Premium 4 anni è destinato alle persone fisiche maggiorenni che hanno un Libretto di risparmio postale Smart o Ordinario. Si può sottoscrivere negli uffici postali e tramite i canali abilitati di Poste Italiane, con le regole previste per i prodotti del risparmio postale. Il buono può essere anche cointestato, fino a un massimo di quattro persone. C’è però una condizione da non perdere di vista: gli intestatari devono essere gli stessi del Libretto usato per regolare l’operazione. Sembra un dettaglio tecnico, ma allo sportello può fare la differenza.

L’offerta resta aperta fino al 29 dicembre 2026, salvo chiusura anticipata se la disponibilità dovesse esaurirsi prima. Il collocamento, infatti, dipende dalle sottoscrizioni effettive. Si parte da un minimo di 50 euro, con possibilità di versare multipli della stessa cifra. Il limite giornaliero indicato è di un milione di euro per singolo risparmiatore. Il prezzo di emissione è alla pari. Non sono previste commissioni di ingresso né costi di gestione: un aspetto che, per molti piccoli risparmiatori, resta tra i primi da guardare.

Nuova liquidità: quali versamenti valgono e quali operazioni riducono il plafond

Il punto centrale del nuovo buono fruttifero postale è la nuova liquidità. Non basta avere soldi già fermi sul Libretto. Per ottenere il rendimento previsto bisogna portare denaro nuovo rispetto al saldo preso a riferimento prima dell’avvio dell’offerta. In pratica, Poste considera valide le somme accreditate con strumenti tracciabili, a cominciare dai bonifici provenienti da altri istituti bancari.

Sono ammessi anche assegni bancari e circolari, così come l’accredito diretto di stipendi e pensioni sul Libretto postale. “La logica è premiare l’ingresso di risorse fresche nel circuito del risparmio postale”, spiegano fonti commerciali del settore. Attenzione però ai movimenti in uscita: eventuali prelievi o altre operazioni effettuate sugli stessi libretti o conti possono ridurre l’importo utile per la sottoscrizione. Prima di firmare, quindi, conviene chiedere all’operatore il calcolo aggiornato del plafond disponibile.

Rimborso anticipato, tassazione al 12,50% e rischio di perdere gli interessi

Il rendimento lordo annuo del Buono Premium 4 anni è pari al 4%. Al netto della ritenuta fiscale scende al 3,5%. Come per gli altri strumenti del risparmio postale, sugli interessi si applica la tassazione agevolata del 12,50%, la stessa prevista per i titoli di Stato. Il prodotto è anche esente dall’imposta di successione, un elemento che spesso entra nelle valutazioni delle famiglie.

La durata è di quattro anni dalla data di sottoscrizione. Il capitale, però, non è bloccato in modo rigido. Il risparmiatore può chiedere il rimborso anticipato in qualsiasi momento, anche solo per una parte dell’importo, a partire da 50 euro. Non ci sono penali né spese di uscita. C’è però una condizione importante: gli interessi vengono riconosciuti solo alla scadenza naturale. Chi esce prima recupera l’intero capitale nominale sottoscritto, ma perde la remunerazione maturata.

Alla scadenza il titolo diventa infruttifero. Da quel momento parte il termine di prescrizione di dieci anni. Se capitale e interessi non vengono riscossi entro quel periodo, il diritto al rimborso si estingue e le somme vengono devolute al fondo pubblico previsto per le vittime delle frodi finanziarie. Una regola poco ricordata, ma concreta. Meglio segnare la data.