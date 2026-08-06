Il nuovo Buono Fruttifero postale che ti manda in pensione prima: 2,99% e premio da 8%

È un prodotto pensato per chi ha appena incassato il rimborso di buoni postali o di Depositi Supersmart e deve decidere dove rimettere i soldi. La partita, stavolta, si gioca anche contro i conti deposito bancari. Il punto forte è il premio finale all’8% lordo per la serie riservata, più alto del 6% previsto dal Buono 3×4 ordinario. A scadenza il risultato è un rendimento effettivo annuo lordo del 2,99%, di poco superiore al 2,87% della versione standard.

Il Buono Rinnova 3×4 con premio, serie TF312A260506, non è per tutti. Poste lo offre solo a chi, dal 1° gennaio 2026, ha rimborsato buoni fruttiferi postali ordinari trentennali, altri buoni scaduti e non prescritti oppure somme depositate su Depositi Supersmart arrivati a scadenza. Una platea ben definita, quindi: risparmiatori che Poste prova a tenere dentro il circuito del risparmio postale.

Restano fuori, come indicano i fogli informativi, i Buoni dedicati ai minori, il Buono per un Buono 6 mesi e i Buoni 4 anni risparmiosemplice. Chi ha i requisiti può sottoscrivere il titolo in ufficio postale, presentando documento e codice fiscale, oppure online se ha un Libretto Smart o un conto BancoPosta abilitato alle operazioni dispositive. Nella versione dematerializzata, il rimborso a scadenza viene accreditato direttamente sul conto di regolamento. Meno moduli, meno passaggi.

Rendimento al 2,99%: il vantaggio sul 2,87% della serie ordinaria

La distanza tra il Buono Rinnova 3×4 con premio e il Buono 3×4 ordinario si vede soprattutto alla fine. I tassi dei singoli trienni sono gli stessi: 1% lordo dopo tre anni, 1,5% dopo sei, 2% dopo nove e 2,5% dopo dodici, prima del premio. Poi arriva la differenza: 8% lordo sul capitale nominale non rimborsato per il Rinnova, 6% lordo per la serie ordinaria.

Documenti, calcolatrice e calendario su un tavolo domestico richiamano la pianificazione di un investimento a lungo termine con premio finale.

Con 10.000 euro investiti, il valore netto dopo dodici anni arriva a 13.717,78 euro con il Buono Rinnova, contro 13.542,78 euro del 3×4 standard. Il divario è di 175 euro netti. Non una rivoluzione, ma una differenza concreta per chi aveva già scelto di restare su strumenti con garanzia dello Stato. Il titolo è emesso da CDP S.p.A. e gode della garanzia dello Stato italiano, in base all’articolo 5 del decreto legge 269/2003, convertito poi nella legge 326/2003.

Il taglio minimo è di 50 euro, con multipli dello stesso importo, fino a un milione di euro sottoscrivibile nella stessa giornata lavorativa. Non ci sono costi di sottoscrizione, gestione o rimborso. È possibile anche la cointestazione, fino a quattro persone fisiche maggiorenni.

Uscita anticipata: il vero nodo è arrivare ai 12 anni

Per chi guarda al Buono Rinnova 3×4 come possibile alternativa ai conti deposito, il punto da valutare bene è la durata. Il titolo ha una vita di dodici anni, divisa in quattro trienni. Gli interessi vengono riconosciuti solo alla fine di ciascun periodo. Se si chiede il rimborso prima del terzo anno, si recupera solo il capitale nominale. Zero interessi.

La penalizzazione si sente anche dopo. Su 10.000 euro, il rimborso netto della serie ordinaria è pari a 10.265,13 euro al terzo anno, 10.817,63 euro al sesto e 11.707,06 euro al nono. Se si esce tra il nono e il dodicesimo anniversario, l’importo resta 11.707,06 euro: si perdono gli interessi dell’ultimo triennio e, soprattutto, il premio finale. In sostanza, gli ultimi tre anni contano davvero solo se si arriva fino alla scadenza.

Il premio viene infatti pagato una sola volta, al dodicesimo anno, e solo sulla parte rimasta investita. Se un risparmiatore sottoscrive 10.000 euro e ne ritira 2.000 prima della scadenza, il bonus sarà calcolato soltanto sugli 8.000 euro residui. “È uno strumento da portare fino in fondo”, spiegano spesso negli uffici postali quando lo presentano allo sportello. La formula è semplice, ma il vincolo c’è.

Tasse, bollo e ISEE: cosa pesa sul rendimento netto

Sul fisco, i buoni fruttiferi postali conservano uno dei loro vantaggi storici: gli interessi sono tassati al 12,50%, contro il 26% applicato alla maggior parte degli strumenti finanziari. In più sono esenti da imposta di successione. Per chi cerca prudenza, insieme alla garanzia pubblica, resta un fattore importante.

Va però considerata anche l’imposta di bollo. I buoni con valore di rimborso complessivo fino a 5.000 euro non la pagano. Sopra questa soglia si applica lo 0,20% annuo, un costo che può limare il risultato finale e che nelle simulazioni veloci rischia di passare in secondo piano. Su 10.000 euro investiti per dodici anni, l’effetto non è irrilevante.

C’è infine il tema ISEE. La legge di Bilancio 2024 ha previsto l’esclusione dal patrimonio mobiliare, fino a 50.000 euro per nucleo familiare, di titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale. La misura è confermata per il 2026 e può pesare nelle scelte delle famiglie che richiedono prestazioni agevolate. Anche da qui passa la sfida di Poste ai conti deposito: rendimento, premio finale e trattamento fiscale. Con una condizione chiara: bisogna saper aspettare dodici anni.