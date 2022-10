Il nuovo Kindle da oggi sbarca ufficialmente in Italia: offerta lancio a 99€

Amazon annuncia che da oggi, il nuovo Kindle è disponibile su Amazon.it a partire da soli 99,99 euro (con pubblicità). Il dispositivo, progettato pensando alla sostenibilità e riporta la certificazione Climate Pledge Friendly, combina caratteristiche premium con un prezzo accessibile, tra cui un display da 6’’ad alta risoluzione da 300 ppi, ricarica USB-C, maggiore durata della batteria fino a 6 settimane e il doppio dello spazio di archiviazione per supportare migliaia di libri.

Il nuovo Kindle nel dettaglio

Il nuovo Kindle è il modello più leggero e compatto disponibile, si può portare in tasca per leggere comodamente con una sola mano e più a lungo. La maggiore durata della batteria del dispositivo, ora fino a sei settimane, massimizza il tempo da dedicare alla lettura e la porta USB-C rende la ricarica più semplice che mai. Il nuovo Kindle offre 16GB di memoria, il doppio rispetto alla generazione precedente, sufficiente per contenere migliaia di titoli in modo da avere un’intera libreria sempre con sé.

Lo schermo antiriflesso permette di leggere come sulla carta stampata, anche alla luce diretta del sole. É possibile regolare l’illuminazione frontale e, con la modalità scura, invertire facilmente il colore del testo sullo schermo, per una lettura più piacevole, sia di giorno che di notte. Immagini e testi sono più nitidi per una perfetta esperienza di lettura grazie allo schermo migliorato a 300ppi, ad alta risoluzione e antiriflesso, che vanta un numero di pixel tre volte superiore rispetto al Kindle della generazione precedente.

Con l’acquisto del nuovo Kindle, i clienti idonei riceveranno tre mesi di periodo d’uso gratuito se si iscrivono a Kindle Unlimited durante il set up del loro nuovo Kindle, con cui sfruttare l’accesso illimitato a milioni di libri e molti altri contenuti. Il nuovo Kindle è disponibile da oggi a partire da 99,99 euro con 16GB nei colori Nero e Blu su Amazon.it.

Per dare un tocco personale e proteggere Kindle, è possibile acquistare separatamente le nuove custodie in tessuto sottili e leggere che si agganciano saldamente al dispositivo e sono dotate di un’aletta che si piega all’indietro per poterlo tenere con una mano sola. Nelle colorazioni Nero, Rosa, Blu e Verde, le custodie sono disponibili a questo indirizzo a 34,99 euro.

