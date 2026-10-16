Il nuovo Reddito di Cittadinanza 2.0: 6500 euro per chi non rientra nell'Assegno di Inclusione

Un nuovo sostegno economico potrebbe cambiare le prospettive di chi oggi resta escluso dagli aiuti, ma tra annunci e applicazione concreta esistono ancora ostacoli importanti.

Il Reddito di Cittadinanza 2.0 torna al centro del dibattito con una proposta rivolta anche agli adulti considerati occupabili. Le cifre prospettate attirano l’attenzione, ma requisiti e coperture non sono stati definiti. Prima di parlare di domande e pagamenti, c’è una distinzione fondamentale da conoscere.

Importi e contributo casa: perché i 10.140 euro non sono un assegno garantito

La cifra indicata dal M5S per il nuovo Reddito di Cittadinanza 2.0 è 6.500 euro l’anno. A questa somma potrebbe aggiungersi un contributo casa fino a 3.640 euro per affitto o mutuo. In totale si arriverebbe a 10.140 euro annui, ma il numero non va letto come un assegno sicuro per tutti. Non è una rata già fissata, né un importo garantito a ogni beneficiario.

Dividendo i 6.500 euro per dodici mesi si ottengono circa 541 euro al mese, ma è soltanto un calcolo aritmetico. Restano da definire i criteri su Isee, reddito, patrimonio, composizione del nucleo familiare, durata dell’aiuto e compatibilità con altre misure.

Anche il sostegno per la casa avrebbe bisogno di regole precise: quali contratti sarebbero ammessi, come verrebbe controllata la spesa, se il mutuo rientrerebbe sempre o solo in alcuni casi. Tutto, al momento, dipende da un eventuale testo di legge.

Beneficiari e occupabili: chi rientrerebbe rispetto ad Assegno di inclusione e Sfl

Il cuore della proposta è l’allargamento del sostegno agli occupabili esclusi dall’Assegno di inclusione. Si parla, in sostanza, di adulti in età da lavoro che non rientrano tra le categorie considerate fragili. Oggi l’Adi spetta ai nuclei con almeno un minore, una persona con disabilità, un componente con almeno 60 anni oppure persone in condizione di svantaggio seguite dai servizi competenti.

Chi non ha questi requisiti può accedere, se ne ha diritto, al Supporto per la formazione e il lavoro, legato a percorsi di attivazione. Il M5S punta a superare questa divisione e a riportare le diverse platee dentro un unico schema, mantenendo però obblighi specifici per chi può lavorare.

Nel dibattito politico è stato citato un bacino di circa 580mila persone oggi fuori dall’Adi, ma non si tratta di una stima ufficiale dei futuri beneficiari. Senza requisiti approvati, soglie economiche e regole di calcolo, non è possibile dire chi avrebbe davvero accesso al nuovo sussidio.

Obblighi, formazione e incentivi alle assunzioni: i nodi ancora da definire

La proposta non si limita a un aiuto economico. Per gli occupabili sarebbero previsti progetti utili alla collettività nei Comuni, per almeno otto ore a settimana, e un patto per il lavoro e la formazione con centri per l’impiego, agenzie per il lavoro e imprese.

Pasquale Tridico, europarlamentare del M5S ed ex presidente dell’Inps, ha spiegato che l’obiettivo è accompagnare le persone verso un impiego, anche con un periodo di prova in azienda. Se poi scattasse un’assunzione a tempo indeterminato, l’impresa potrebbe ottenere uno sgravio contributivo pari a dodici mensilità del Reddito 2.0. Alle agenzie per il lavoro andrebbe invece una mensilità per ogni inserimento riuscito.

Restano però i nodi principali: coperture, controlli, sanzioni per chi non partecipa, durata degli incentivi, raccordo tra Comuni, centri per l’impiego e piattaforma Siisl. Finché questi punti non saranno messi nero su bianco, il Reddito di Cittadinanza 2.0 resta una proposta di programma, non una misura che i cittadini possono richiedere.