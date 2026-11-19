Serve per scattare, controllare le notifiche e usare alcune funzioni rapide senza girare il telefono. Resta invece ancora da capire quando arriveranno davvero nei negozi europei. Con questi modelli, il marchio cinese prova a farsi notare in una fascia dove la concorrenza è durissima e dove contano potenza, fotocamere, batteria. Ma anche un’idea riconoscibile al primo sguardo.

La novità che salta subito all’occhio, sui nuovi Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max, è il secondo schermo posteriore, sistemato accanto al blocco delle fotocamere. Non è uno smartphone pieghevole, dunque. Xiaomi ha scelto un’altra strada, più legata all’uso di tutti i giorni: selfie, vlog, foto di gruppo e controlli rapidi senza dover ruotare il dispositivo.

Il pannello sul retro è un M11 OLED con luminosità di picco dichiarata fino a 4.000 nit e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Secondo l’azienda, può funzionare da mirino quando si usano le fotocamere principali per autoritratti o video. Un dettaglio utile soprattutto per chi crea contenuti per i social, magari appoggiando il telefono su un tavolo e registrando al volo. Sullo stesso schermo possono comparire anche notifiche, ora e informazioni essenziali. Poche cose, ma subito visibili.

Davanti, invece, il Xiaomi 18 Pro monta un display da 6,4 pollici, mentre il 18 Pro Max arriva a 6,9 pollici. Entrambi usano un pannello HyperRGB, anche qui con luminosità massima indicata fino a 4.000 nit. Una scheda tecnica ambiziosa, almeno sulla carta, pensata per sfidare i modelli più costosi di Samsung, Apple e degli altri produttori Android.

Privacy screen e avvisi anti-spione: Xiaomi prova a proteggere lo sguardo

Oltre al doppio display, Xiaomi insiste molto sulla privacy dello schermo. Un tema tutt’altro che teorico per chi usa lo smartphone in treno, in metropolitana, in ufficio o in qualunque posto affollato. I nuovi Xiaomi 18 Pro e 18 Pro Max adottano un sistema chiamato privacy screen, pensato per ridurre la visibilità laterale del pannello e rendere più difficile leggere messaggi o contenuti a chi sta di fianco.

Uno smartphone di fascia alta con secondo schermo posteriore vicino alle fotocamere, richiamo al tema privacy e notifiche rapide.

La funzione più particolare, però, è la modalità privacy, che può essere applicata ad app e notifiche selezionate. Stando a quanto spiegato dall’azienda, il telefono sarebbe in grado di capire quando qualcuno prova a sbirciare lo schermo e di avvisare l’utente con una notifica o una vibrazione. In parole semplici, una specie di allarme anti-spione. Xiaomi, però, non ha ancora chiarito quali sensori vengano usati né quanto il sistema sia preciso in luoghi affollati o con poca luce.

Nel segmento premium il confronto passa anche da soluzioni già viste su prodotti come il Samsung Galaxy S26 Ultra, citato tra i dispositivi con funzioni simili per limitare gli sguardi laterali. Xiaomi prova però ad aggiungere qualcosa in più: non solo nascondere meglio il contenuto, ma avvisare chi sta usando il telefono. Se funzionerà davvero bene, lo diranno solo le prove sul campo.

Fotocamere Leica da 200 MP: la sfida passa da zoom e controluce

Il comparto fotografico dei nuovi Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max conferma la collaborazione con Leica, ormai centrale nei top di gamma del marchio. Il modello Pro integra una fotocamera principale con lente Leica Summilux, apertura f/1.67 e sensore da 200 megapixel in formato 1/1,28 pollici. Numeri pesanti, certo. Ma come sempre la resa finale dipenderà da ottiche, software e gestione della luce.

Sul Xiaomi 18 Pro Max debutta invece un sensore Light Fusion personalizzato, che secondo Xiaomi offre una gamma dinamica più ampia nelle scene in controluce. È uno dei terreni su cui i produttori stanno lavorando di più: salvare i dettagli nelle ombre, non bruciare il cielo, mantenere naturale il volto. In una foto scattata in fretta, spesso, la differenza si vede proprio lì.

Entrambi i modelli hanno anche un teleobiettivo periscopico con sensore da 200 megapixel in formato 1/1,56 pollici, lunghezza focale equivalente di 75 mm e possibilità, secondo l’azienda, di ottenere immagini di buona qualità anche a 150 mm. C’è poi la funzione telemacro da 12 centimetri, pensata per i dettagli ravvicinati, insieme a una fotocamera ultra-grandangolare da 50 megapixel. Il pacchetto, sulla carta, è molto completo e guarda senza troppi giri di parole alla fascia più alta del mercato.

Snapdragon di nuova generazione, batterie grandi e prezzi già europei

Sotto la scocca, Xiaomi distingue i due modelli anche sul piano della potenza. Il Xiaomi 18 Pro usa il processore Snapdragon 8 Elite Gen 6, mentre il Xiaomi 18 Pro Max monta lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, indicato come la versione più potente della nuova generazione Qualcomm. Sono chip a 2 nanometri, pensati per concentrare più transistor in meno spazio e migliorare velocità ed efficienza.

Le due unità più potenti della CPU arrivano, secondo i dati comunicati, fino a 5 GHz. Un valore pensato per gli usi più pesanti: gaming, elaborazione delle foto, video e funzioni di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo. Da verificare, però, come Xiaomi abbia gestito temperature e consumi. Perché la potenza, da sola, non basta.

Sul fronte batteria, il Xiaomi 18 Pro integra un’unità da 6.000 mAh con ricarica cablata a 90 W. Il 18 Pro Max sale invece a 7.050 mAh e supporta la ricarica a 100 W via cavo e a 50 W in modalità wireless. Sono capacità importanti per smartphone di questa categoria, pensate per reggere display molto luminosi, secondo schermo e fotocamere ad alta risoluzione.

I nuovi modelli saranno disponibili nei colori nero, bianco, blu cosmico e rosso velvet. Xiaomi ha già indicato i prezzi europei: il Xiaomi 18 Pro partirà da 1.399,90 euro, mentre il Xiaomi 18 Pro Max partirà da 1.599,90 euro. Manca ancora, però, la data di uscita. E non è un dettaglio secondario: per ora il lancio resta a metà tra annuncio e arrivo reale sul mercato.