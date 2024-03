Il Padrino Edizione 50º Anniversario 9 Blue Ray: il MINIMO STORICO che non potete rifiutare

Si avete ragione, era una battuta scontata, ma davvero è impossibile rifiutare la clamorosissima scontistica Amazon su questa trilogia amatissima che ha cambiato la storia del cinema. Il Padrino Edizione 50º Anniversario Collector’s Edition non è solo poter vedere o rivedere tutti i film nella gloria del 4K restaurati in Blue Ray ma anche mettere le mani su tutta una serie di materiali e contenuti speciali pensati per i veri collezionisti amanti dei film di Francis Ford Coppola. Un MINIMO STORICO che ci fa urlare di gioia. Possiamo quindi far entrare questa spettacolare Collector’s Edition spendendo solo 55,99 euro! Il prezzo non è mai stato così basso! 9 Blue Ray e tonnellate di contenuti speciali!

Un sacco di contenuti speciali

In occasione del cinquantesimo anniversario dall’uscita del primo film, la saga della famiglia Corleone, creata da Francis Ford Coppola e basata sul romanzo di Mario Puzo, è stata ripubblicata in una edizione spettacolare da collezione.

Cosa contiene questa Il Padrino Edizione 50º Anniversario Collector’s Edition?

Rimasterizzata e restaurata in 4K UHD con HDR-10 e Dolby Vision, questa raccolta include i vincitori dell’Oscar al miglior film Il Padrino e Il Padrino PARTE II e Il Padrino PARTE III ( il terzo capitolo include sia il taglio cinematografico che quello del 1991 di L PADRINO PARTE III).

A livello di contenuti speciali c’è un mondo da scoprire:

1 disco extra Blu-ray con contenuti inediti oltre a storici contenuti extra

Artbook di 36 pagine con fotografie d’archivio e un’introduzione di Francis Ford Coppola

3 ritratti da collezione (Il Padrino : MARLON BRANDO, Il Padrino : ROBERT DE NIRO, Il Padrino : AL PACINO)

Box Premium con stampa in rilievo

O-Ring esterna con logotitolo e testi localizzati in italiano

Interviste ai membri del cast e della troupe, approfondimenti sulla storia e la produzione dei film, e molto altro ancora.

Su tutto spiccano ovviamente i film: sono stati restaurati e rimasterizzati in 4K, e il risultato è impressionante. L’immagine è nitida e ricca di dettagli, e il suono è potente e coinvolgente.

Una edizione super ricca, da veri collezionisti! Impossibile rifiutare il maxi sconto Amazon, un taglio di prezzo mai visto prima, MINIMO STORICO d’altronde. Oggi possiamo portarci a casa questa pietra miliare del cinema spendendo 55,99 euro!

