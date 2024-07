IL PC portatile HP più VENDUTO su Amazon in OFFERTA SPECIALE

Amazon ha lanciato un’ottima offerta su un computer portatile che potrai sfruttare sia in ufficio che a casa per divertirti! Parliamo dell’HP Laptop 15s, al momento disponibile su Amazon a 479 euro grazie ad uno sconto del 13%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è limitatissima nel tempo!

HP Laptop 15s: tutte le specifiche tecniche

L’HP Laptop 15s è un vero e proprio gioiellino con cui poter lavorare in ufficio o divertirti con tutta la famiglia!

È dotato di un processore Intel Core i5-1235U che raggiunge una velocità elevata grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost: in questo modo è possibile effettuare qualsiasi operazione in modo velicissimo e super fluido così da avere prestazioni sempre al massimo.

Il display da 15,6” ha risoluzione Full HD (1920 X 1080p) ed è anche Antiriflesso e super slim: in questo modo potra immmergerti nei tuoi contenuti preferiti come mai prima d’ora, e sentirti al centro dell’azione sempre.

Anche l’autonomia è elevatissima e può arrivare fino a 7 ore 30 minuti, quindi perfetta sopratutto per chi lavora in mobilità senza interruzioni. Inoltre, grazie alla Ricarica Rapida si potrà caricare in soli 45 min circa il 50% della batteria e quindi averlo sempre a portata di mano in caso di necessità.

Per finire, il design super sottile risulta anche elegantissimo mentre la tastiera full size ha tastierino numerico completo con i tasti che contengono plastica riciclata a fine vita.

Oggi l’HP Laptop 15s è disponibile su Amazon a 479 euro grazie ad uno sconto del 13%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è limitatissima nel tempo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.