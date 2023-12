Il più grande spettacolo dopo il Big Ben è questa OFFERTA: regala il puzzle del simbolo di Londra!

Rolife ha realizzato questo meraviglioso Puzzle 3D in legno per bambini e adulti, facile da realizzare, 220 Pezzi, del mitico Big Ben, simbolo di Londra. Si illumina anche. Oggi puoi prenderlo in offerta scontato del 5%, quindi paghi solo 12,15 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Rolife Puzzle 3D Big Ben: le caratteristiche

Non sono necessari strumenti aggiuntivi. I pezzi numerati e le istruzioni illustrate dettagliate lo rendono facile da montare. 3 × pile a bottone LR44 non sono incluse. Adatto a bambini di età superiore a 14 anni e adulti.

Tutti i pezzi di legno realizzati in compensato di betulla naturale, ogni pezzo si adatta perfettamente, quindi non ti preoccupare del deterioramento o della deformazione dopo molto tempo. Parti in totale di 220 pezzi, ci vorranno 1,5 ore per il montaggio. Modello di costruzione autoassemblante, non solo ti offre il divertimento dell’assemblaggio, ma ti consente anche di sperimentare la bellezza e la saggezza della struttura. Il prodotto può essere verniciato, ma la vernice e il pennello non sono inclusi nella confezione e devi prepararlo da solo. È un prodotto ideale per la decorazione della casa e una perfetta scelta regalo fai-da-te.

