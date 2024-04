Il POTENTE Lenovo Tab M10 Plus in sconto WOW (-33%): ne devi approfittare SUBITO

Vuoi acquistare un nuovo tablet ma non sai quale scegliere? Allora c’è Amazon che viene in tuo aiuto con una promozione che non puoi proprio farti scappare. Il potente Lenovo Tab M10 Plus è oggi in vendita a 179,99 euro, con uno sconto totale pari al 33%. Che ti dà modo di risparmiare una cifra importante sui 269,00 euro di listino. Lo trovi nella colorazione Frost Blue, bellissima da vedere e mai così elegante. Sfrutta lo schermo da 10,6″ con supporto al 2K e 4 GB di RAM, ogni operazione sarà sempre a portata di mano. Lo devi acquistare oggi stesso, è l’offerta che sognavi da tempo.

Lenovo Tab M10 Plus: scheda tecnica top e un design da vero campione

Con l’acquisto del Lenovo Tab M10 Plus, ti assicuri un tablet che potrà soddisfare ogni tua esigenza per i prossimi anni. Col suo meraviglioso schermo IPS 22K da 10,6″ con risoluzione 2000×1200 pixel, avrai modo di godere di immagini con colori nitidi e una luminosità unica nel suo genere. Dal peso di soli 465g e con uno spessore di 7,45mm, è studiato per poter essere portato con te ovunque tu voglia. Anche grazie al chassis in alluminio, leggero e super resistente ad ogni tipo di urto.

A livello di scheda tecnica, c’è dalla tua il processore Qualcomm Snapdragon SDM680 con 4 GB di RAM e 128 GB di storage espandibili tramite MicroSD fino ad 1 TB. Così che salvare anche i file più pesanti non sarà più un problema. La CPU octa-core e la batteria ancor più capiente ti daranno invece modo di godere di prestazioni al top per tutto l’arco della giornata. E poi il sistema operativo Android, sempre aggiornato e supportato così da avere il meglio delle funzionalità che Google ha da offrire a portata di mano.

Approfittane il prima possibile e il Lenovo Tab M10 Plus sarà presto tuo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.