Il potente MiniPC Blackview MP200 sta per sbarcare sul mercato

In un’epoca in cui gli spazi abitativi diventano sempre più ristretti e la pandemia COVID-19 ha portato nuove sfide, c’è una costante crescita nella domanda di computer portatili che soddisfano le esigenze di ufficio mobile, apprendimento e intrattenimento della maggior parte degli utenti.

Per soddisfare queste esigenze, il noto marchio tech Blackview sta progettando di lanciare il suo ultimo mini PC a livello globale, il Blackview MP200.

Informazioni e rumor trapelati su internet indicano che l’MP200 arriva con specifiche impressionanti, tra cui un design portatile, un processore Intel® Core™ i5-11400H di 11a generazione più potente, 16GB di RAM con supporto per l’espansione fino a 128GB, SSD da 512GB con supporto per HDD scalabile massimo 2TB, fornendo agli utenti una soluzione più comoda, fluida, efficiente e versatile per le loro esigenze di lavoro, apprendimento e intrattenimento.

Châssis Ultra-compatto e stand Antiscivolo: Per facilitare il trasporto per lavoro, intrattenimento e apprendimento, Blackview MP200 ha dimensioni compatte di soli 183.2mm × 150mm × 75.5mm, e pesa solo 690g. Inoltre, è dotato di un supporto antiscivolo, che non solo riduce il rischio di rovesciamento del mini PC ma migliora anche la dissipazione del calore, aumentando la stabilità del sistema.