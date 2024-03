Il POTENTE OnePlus 12 ad un prezzo STRACCIATO: approfitta oggi dello sconto wow (-19%)

È considerato tra i migliori smartphone per rapporto qualità-prezzo, e oggi puoi farlo tuo con una promozione mai così conveniente. Amazon ha deciso di mettere in vendita il fantastico OnePlus 12 5G a soli 898,75 euro. Con il ribasso applicato pari al 19% rispetto ai 1.099,00 euro di listino. Godi dei 16 GB di RAM e dei 512 GB di storage, con la colorazione Silky Black che gli fornisce un design mai così elegante. Non farti scappare l’offerta, è una delle più convenienti che puoi trovare.

OnePlus 12: potenza e design per uno smartphone perfetto

Il OnePlus 12 ha tutto ciò che potresti cercare da uno smartphone di ultima generazione. Dotato del processore Snapdragon 8 Gen 3, saprò fornirti una fluidità unica nel suo genere grazie ai 16 GB di memoria RAM e ai 512 GB di storage. Presente la grafica di livello assoluto, abilitata per il day-tracing e con RAM-Vita che comprime le app e le ottimizza in modo intelligente. Andando a ridurre la dimensione della memoria, per una migliore stabilità e una riattivazione istantanea.

La batteria è da 5400 mAh, con la Ricarica SUPERVOOC a 100W che ti dà modo di andare dallo 0 al 100% di autonomia in 26 minuti. Degno di nota il display, un AMOLED Super Fluid 2K con refresh rate fino a 120Hz e 6,82″ di dimensioni. A cui si accompagna il Dolby Vision HDR con colore a 10 bit e supporto di riproduzione HDR10+. Non manca OxygenOS, la versione personalizzata di Android con un’interfaccia semplice ed intuitiva. E poi le fotocamere, con un sensore principale da 50 MP con OIS, un grandangolo da 48 MP e una telecamera per Ritratti da 64 MP. Completa l’opera il 5G, che varia in base all’operatore e ti dà modo di navigare ad una velocità inaudita.

Devi approfittarne oggi stesso, avrai modo di portarti a casa uno smartphone di ultima generazione ad un prezzo poche volte così competitivo fino ad oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.